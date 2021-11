Variante Omicron e terza dose: domande e risposte ai dubbi sul vaccino

Variante Omicron e terza dose, ecco le domande più frequenti e le risposte ai dubbi sul vaccino anti Covid-19: a “stilare” il Vademecum cinque massimi esperti italiani.

Sono tante le domande e i quesiti che i cittadini, anche e soprattutto alla luce della scoperta della nuova variante Covid-19, e della curva epidemiologica che continua a salire, si pongono in merito alla somministrazione della terza dose. Il vaccino è tuttavia un farmaco importantissimo, l’arma con la quale è possibile tenere a bada i terribili effetti collaterali che la malattia provoca sia alla salute umana, che alla realtà economico-sanitaria.

Per (cercare di) fugare ogni dubbio, allora, è stato redatto una sorta di Vademecum con tutte le domande più frequenti e le riposte proposte dai massimi esperti del settore: Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto Humanitas; Sergio Abrignani, immunologo membro del Cts; Andrea Gori, primario di Malattie infettive al Policlinico di Milano; Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri e Marina Picca, presidente della Società italiana delle cure primarie pediatriche Lombardia. A raccogliere il tutto, il Corriere della Sera.

Vademecum sulla terza dose: domane e risposte

Se ho anticorpi elevati posso non fare la terza dose? “Non esiste un cut-off anticorpale al di sopra del quale c’è certezza di protezione e al di sotto no”, spiega Gori. Che alla domanda “per entrambe le dosi ho avuto effetti collaterali non gravi: è necessario fare controlli prima della terza dose?“, ribadisce: “Febbre e mal di testa sono effetti collaterali comuni. L’effetto collaterale del vaccino si manifesta nei giorni strettamente successivi: quelli a lungo termine non sono stati evidenziati”. Anche Mantovani spiega, poi, che “non va confusa la sequenza temporale con il rapporto di causa-effetto. Sulla miocardite: c’è un rischio, rarissimo, post vaccino. In ogni caso è una patologia benigna, che si risolve con antinfiammatori. Al contrario il Covid causa gravissimi effetti cardiovascolari”.

Ho fatto due dosi di Moderna: ci sono controindicazioni con Pfizer come terza? “No. La terza dose va fatta con vaccino a mRNA: Pfizer o Moderna (in questo caso, mezza dose)”, spiega Abrignani. E a chi si domanda se i vaccini anti-Covid sono sperimentali, Gori spiega: “No. Si pensa che siano stati studiati troppo poco, mentre per questi vaccini non è stata presa alcuna scorciatoia. Al contrario sono stati fatti sforzi incredibili dalla scienza, rispettati i tempi e le fasi. Tra l’altro, i vaccini anti-Covid possono essere modificati a seconda delle varianti. “È già stato annunciato che, se necessario, ci sarà nuovo vaccino a base della Spike di Omicron a gennaio o febbraio”, ha ribadito Abrignani.

LEGGI ANCHE: Variante Omicron, Ecdc: “Per ora tutti casi asintomatici o con sintomi lievi”

Il vaccino è sconsigliato durante l’allattamento? “Il vaccino è consigliato nelle donne in gravidanza, dopo il terzo mese, e durante l’allattamento”, spiega Picca. E a chi chiede “perché vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni?“, l’esperto illustra “tre motivi”. “Primo: il Covid ha un andamento più benevolo nei bimbi, ma su una popolazione di 3 milioni nella fascia 5-11, si sono registrati circa 250 mila casi Covid, 1.400 ricoveri, 37 in terapia intensiva e 9 decessi. Ci sono poi le complicanze, come la sindrome infiammatoria multisistemica, e il Long Covid. Secondo: la vaccinazione facilita la ripresa di una vita relazionale (pensiamo alla quarantena di classe). Terzo: sarà la fascia più contagiata perché la meno protetta dal vaccino”.

LEGGI ANCHE: Rubavano buste con i bancomat nuovi e pin, poi prelevavano dai conti delle vittime: 3 arrestati

È consigliabile ricevere insieme vaccino antinfluenzale e vaccino anti-Covid? “Sì. In caso contrario, bisogna aspettare due settimane tra i due”, spiega infine Remuzzi. Mentre alla fatidica domanda “che Natale passeremo?”, Mantovani si dimostra estremamente fiducioso e ottimista: “Sono fiducioso di poter fare un Natale con la mia famiglia di 18 persone senza problemi grazie al comportamento corretto e alla vaccinazione. Quando entro in metro a Milano vedo tutti con la mascherina, non posso dire lo stesso a Londra”.