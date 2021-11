Variante Omicron, Ecdc: “Per ora tutti casi asintomatici o con sintomi lievi”

Il centro europeo si è pronunciato sui casi di positività attualmente accertati della nuova variante omicron che arriva dal Sudafrica.

La nuova variante Omicron continua a spaventare il vecchio continente. Da un lato vi è anche da chiedersi però, se tutto sommato non vi sia stato un eccessivo allarmismo da parte dell’Unione Europea. Sono stati infatti gli stessi ricercatori sudafricani autori della scoperta a evidenziare come per i dati che abbiamo a disposizione, dovrebbe trattarsi di una mutazione molto meno aggressiva dell’originale, con dei sintomi anche molto più lievi. L’impressione invece è che fin dalla prima notizia arrivata in proposito dal continente africano, i toni siano andati ben oltre la dovuta cautela che naturalmente è giusto riservare a questa scoperta. Su Omicron si è espresso nella giornata di oggi 30 Novembre 2021, l’Ecdc, il centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle malattie, specificando come al momento sono stati confermati 44 casi della nuova variante in undici nazioni appartenenti all’Unione Europea e allo Spazio Economico Europeo.

“Tutti casi asintomatici o con sintomi lievi”

L’ente ha infatti spiegato che “sono stati segnalati anche numerosi casi probabili in tutta la regione, ma sono ancora in fase di indagine. La maggior parte dei casi confermati ha una storia di viaggi in Paesi africani, alcuni hanno preso coincidenze in altre destinazioni tra l’Africa e l’Europa”. Un altro elemento importante segnalato dall’Ecdc è che “tutti i casi per i quali sono disponibili informazioni sulla gravità erano asintomatici o presentavano sintomi lievi”. Finora “non sono stati segnalati casi gravi o decessi tra questi casi”.

Per quanto invece riguarda i nuovi cai già confermati fuori dai confini europei, questi provengono da nove nazioni: Australia, Botswana, Canada, Hong Kong, Israele, Giappone, Sudafrica, Svizzera e Regno Unito.