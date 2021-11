Scuola, Dad e quarantena al primo positivo in classe: la circolare del governo

Tornano Dad e quarantena a scuola al primo positivo in classe. Le nuove disposizioni firmate con la circolare del governo, già inviata alle scuole. L’esecutivo fa un passo indietro: stop al programma di tamponi e regole più strette.

Poco prima dell’attivazione dei nuovi protocolli di sicurezza previsti in caso di contagio nelle classi, i ministeri della Salute e dell’Istruzione tornano sui loro passi e alle regole precedenti. La decisione è stata presa nella serata di lunedì, con la circolare firmata dal capo dipartimento del Ministero della Salute alle ore 22:00. La nota, redatta dal capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione, Jacopo Greco e dal direttore generale del Ministero della Salute, Giovanni Rezza, è stata inviata alle scuole e sarà attiva già dalle prossime ore.

La nuova circolare prevede nuove disposizioni in merito alla “quarantena light” per gli studenti, ovvero quella che viene decretata al comparire del terzo contagio in una classe. Data la diffusione sempre più pericolosa della variante Omicron del Covid-19, così come dato il continuo aumento dei casi in generale, il governo ha preferito riproporre le vecchie regole, prevedendo la chiusura della classe e la riattivazione della Dad in caso di alunno o professore positivo.

Dad al primo positivo e chiusura dell’istituto in caso di focolaio

Questo è quanto si legge nella circolare inviata alle scuole: “Ultimamente si sta assistendo ad un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2, anche in età scolare, con una incidenza (casi/popolazione) settimanale ancora in crescita e pari a 125 per 100.000 abitanti (19/11/2021 – 25/11/2021): valore ben lontano dal quello ottimale di 50 per 100.000, utile per un corretto tracciamento dei casi”. Per questo, rimane “opportuno sospendere – provvisoriamente – il programma di ‘sorveglianza con testing’ e di considerare la quarantena per tutti i soggetti contatto stretto di una classe/gruppo dove si è verificato anche un singolo caso tra gli studenti e/o personale scolastico”.

A conti fatti, si torna perciò in Dad al primo caso di contagio nella classe, e se la Asl di riferimento non riesce ad intervenire tempestivamente, il preside è autorizzato “in via eccezionale ed urgente, a disporre la didattica a distanza nell’immediatezza per l’intero gruppo classe ferme restando le valutazioni della Asl in ordine all’individuazione dei soggetti (da considerare ‘contatti stretti’ a seguito di indagine epidemiologica) da sottoporre formalmente alla misura della quarantena”. Nel caso in cui, invece, la Asl dovesse ritenere che la situazione nella scuola si configuri come un focolaio epidemico, potrà essere disposta la chiusura dell’istituto per il periodo di controllo e quarantena.