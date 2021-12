Cnn sospende il giornalista Chris Cuomo:«Aiutò il fratello accusato di molestie»

La Cnn ha sospeso a tempo indeterminato il suo giornalista, dopo le ultime rivelazioni sul ruolo avuto da Cuomo nella difesa del fratello, l’ex governatore Andrew, sotto accusa per molestie sessuali

La Cnn ha sospeso a tempo indeterminato il giornalista Chris Cuomo, fratello dell’ex governatore Andrew Cuomo, in seguito alle ultime rivelazioni inerenti il ruolo che avrebbe avuto nel difendere il fratello, accusato di molestie sessuali. «L’ufficio del procuratore generale di New York ha pubblicato testimonianze e prove che gettano una nuova luce sul coinvolgimento di Cuomo nella difesa del fratello», ha comunicato la Cnn.

L’emittente televisiva americana ricorda come, lo scorso agosto, dopo che Andrew Cuomo fu accusato di molestie da parecchie donne, poi confermate dall’indagine del procuratore generale Letitia James, il governatore di New York diede le dimissioni e il giornalista Chris, confessò di «aver offerto consigli allo staff del fratello e di aver violato le nostre regole». Ergo, la Cnn, valutò il gesto di Chris Cuomo come un mettere «la famiglia al primo posto e il lavoro al secondo».

Tuttavia, sempre secondo l’emittente americana, «ora i nuovi documenti indicano un livello di coinvolgimento nella difesa del fratello maggiore di quello già emerso, per questo sospendiamo Chris a tempo indeterminato».

Tra i nuovi documenti emersi dall’inchiesta, le copie dei messaggi con cui nel marzo scorso, una delle collaboratrici di Andrew Cuomo chiese al fratello di quest’ultimo, Chris, di «controllare con le sue fonti» se ci fossero altre donne intenzionate a sporgere denuncia per molestie. «Ci sto lavorando», rispose Chris Cuomo.