Covid, in Brasile individuati i primi due casi di variante Omicron. Il nuovo ceppo di coronavirus sbarca anche in America Latina. I contagiati sono due brasiliani rientrati dal Sudafrica, dove svolgono attività come missionari.

Il regolatore sanitario brasiliano Anvisa ha dichiarato martedì che due brasiliani sono risultati positivi alla variante Omicron COVID-19. Si tratta dei primi casi segnalati in America Latina. Secondo quanto riportato da Anvisa, uno di questi sarebbe un viaggiatore in arrivo a San Paolo dal Sud Africa, mentre l’altra persona ad essere risultata positiva è sua moglie. La variante Omicron è quindi sbarcata anche nel Sud America, e aggiunge serie preoccupazioni in merito alla curva della diffusione globale del virus.

Secondo quanto riportato da Reuters, i viaggiatori sono arrivati a San Paolo prima che l’Organizzazione mondiale della sanità segnalasse pubblicamente la variante Omicron, e prima anche che il Brasile decidesse (nella giornata di venerdì scorso) di sospendere i voli dal Sudafrica e da altri cinque Paesi dell’Africa meridionale. Pare tuttavia che vi sia anche un terzo caso sospetto, un passeggero atterrato all’aeroporto internazionale di Guarulhos dall’Etiopia. L’Istituto Adolfo Lutz, però, starebbe ancora conducendo le analisi per verificare che si tratti di variante Omicron.

Coppia di missionari risultata positiva alla variante Omicron

Le autorità sanitarie brasiliane rendono noto che la coppia, che svolte attività missionarie in Sud Africa, è arrivata in Brasile il 23 novembre (prima che si rendesse pubblica la notizia dell’individuazione della nuova variante), presentando un tampone molecolare negativo. Al ripetere del test il giorno 25 novembre, tuttavia, sono risultati entrambi positivi al virus. Entrambi presentano sintomi lievi. Il segretario alla Sanità di San Paolo Jean Gorinchteyn ha spiegato alla CNN Brasil che non c’era documentazione che attestasse che i due fossero stati vaccinati.

Dopo la conferma della scoperta della variante Omicron, il governo dello stato di San Paolo ha affermato che avrebbe esaminato un eventuale irrigidimento delle regole sull’uso delle maschere. Il nuovo ceppo di coronavirus è stato identificato ufficialmente per la prima volta in Sudafrica la scorsa settimana, ma i dati raccolti mostrano che circolava ben prima di allora, ed è già stato rilevato in più di una dozzina di Paesi. Gli scienziati di tutto il mondo si stanno affrettando a determinare se la nuova variante, che ha mutazioni significative rispetto ai ceppi precedenti, sia più infettiva, mortale o in grado di eludere i vaccini attualmente in uso. Si prevede che tale lavoro richiederà diverse settimane di ricerca.

Nel frattempo, i Paesi di tutto il mondo hanno imposto nuove e ulteriori restrizioni ai viaggi, principalmente riguardanti i voli provenienti dall’Africa meridionale – nonostante gli avvertimenti dell’Oms, che sottolineerebbe come in realtà i divieti generali di viaggio non riuscirebbero comunque a fermare la diffusione della nuova variante.