Ruby ter, in aula il prossimo 19 gennaio: testimoni della difesa Berlusconi

Si torna in aula il prossima 19 gennaio a Milano con i testimoni della difesa di Silvio Berlusconi, accusato di corruzione in atti giudiziari nel processo Ruby ter.

Ruby ter, salta l’udienza a dicembre: rinuncia dei teste

E’ saltata l’udienza in programma il 22 dicembre alla luce della rinuncia di molti teste annunciata oggi dalle difese di parte dei 29 imputati. Il difensore del Cav, l’avvocato Federico Cecconi, si è riservato di comunicare più avanti chi saranno i primi teste a essere sentiti nell’aula bunker di Ucelli di Nemi.

“Confido di poter dimostrare l’insussistenza in fatto e in diritto delle accuse nei confronti di Berlusconi“, queste le parole dell’avvocato Federico Cecconi al termine della breve udienza. Le altre udienze sono state fissate il 26 gennaio e tutti i mercoledì di febbraio (9 in forse), mesi in cui la difesa Berlusconi dovrebbe concludere l’ascolto di tutti i testimoni.