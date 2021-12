Palermo, sequestrati 250 prodotti non sicuri venduti in un negozio di prodotti casalinghi

Il negozio, gestito da cittadini cinesi, si trova nel quartiere Malatesta, a Palermo. Continuano le indagini in tutta la provincia di Palermo per contrastare queste forme di illegalità e tutelare il cittadino.

I finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Palermo hanno sequestrato 250 articoli non sicuri in un negozio gestito da cittadini cinesi dedicato alla vendita di prodotti per la cura della casa. L’esercizio commerciale in questione si trova nel quartiere Malaspina, a Palermo.

Durante le perquisizioni, la Guardia di Finanza ha trovato nello specifico: 169 prodotti per la casa, 37 articoli di elettronica e 51 giocattoli in cui non figura il marchio CE. Sulle confezioni degli articoli, inoltre, non vi erano indicazioni in lingua italiana né rimandi al produttore, importatore, luogo di origine e le spiegazioni su come il prodotto deve essere usato e le precauzioni. Data l’assenza di tutti questi elementi, è scattato il sequestro e successivamente una sanzione amministrativa di circa 6 mila euro.