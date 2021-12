Scippa donna e la fa cadere a terra, lei riporta trauma cranico: in manette 17enne albanese

I carabinieri di Firenze hanno arrestato un ragazzo di 17 anni albanese con l’accusa di furti con strappo e lesioni personali

I carabinieri di Firenze, nella giornata di ieri, hanno arrestato un ragazzo albanese di 17 anni, con l’accusa di furto con strappo e lesioni personali. I militari, mentre facevano un controllo del territorio, sono stati mandati in via Crispi, dove alcuni passanti erano riusciti a bloccare il giovane. Gli inquirenti hanno così ricostruito l’accaduto: il ragazzo aveva da poco scippato la borsa a una donna, assalendola alle spalle e facendola cadere a terra.

Il ragazzo è poi scappato ma alcuni passanti sono riusciti a bloccarlo e a soccorrere la donna. I carabinieri sono intervenuti e hanno restituito la borsa alla signora.

Il ragazzo è quindi finito in manette e portato all’Istituto penale per minori di Firenze, mentre la donna è finita in ospedale ed è ricoverata sotto osservazione al Careggi in seguito al trauma cranico riportato dopo l’aggressione.