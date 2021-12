Mafia, blitz a Gela: in corso perquisizioni e arresti legati a Cosa Nostra

Emesse tre ordinanze di custodia cautelare in carcere per esponenti della famiglia Cosa nostra di Gela. Nel registro degli indagati figurano anche altre quattro persone.

È attualmente in corso un maxi blitz a Gela condotto dalla Squadra Mobile di Caltanissetta per ordine della Procura Distrettuale Antimafia di Caltanissetta.

Il maxi blitz

Il Giudice per le indagini preliminari ha emesso più ordinanze di misura cautelare in carcere per i delitti di associazione per delinquere di stato mafioso. Le persone arrestate sarebbero legate alla famiglia di Cosa nostra di Gela.

Un altro reato contestato è quello di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Al momento sono ancora in atto perquisizioni e non sono stati diffusi ulteriori dettagli.