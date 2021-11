Covid, sospesi tutti gli eventi: ecco cosa è stato rimandato nei prossimi mesi

A causa del Covid diversi eventi in Italia sono stati sospesi e rimandati nei prossimi mesi: ecco di quali si tratta.

Dalla finale di Miss Italia a Jesolo al Carnevale fino ai mercatini di Natale di Monaco di Baviera fino agli spettacoli. A causa del Covid, ormai da due anni a questa parte, molti eventi sono stati sospesi o rimandati a data da destinarsi. Nonostante la pandemia del 2020 sembra un ricordo lontano dove tutto era chiuso ed oggi siamo tornati ad una vita più ‘libera’, in realtà non è cambiato di molto. Tutti i settori ne hanno risentito, ma in particolar modo quello dello spettacolo e della musica. Secondo quanto riportato da Nomisma, gli spettacoli musicali hanno perso 350 milioni. Ma quali sono gli eventi sospesi per questi mesi?

Covid, sospesi tutti gli eventi: la lista completa

Come anticipato, molti eventi anche per quest’anno e per l’anno prossimo sono sospesi o almeno per il momento. Se le cose dovessero cambiare, si prenderanno ulteriori provvedimenti. In caso contrario, si parte dalla finale del concorso di bellezza di Miss Italia a Jesolo fino al Carnevale di Ivrea fino ai concerti di molti artisti italiani. Ma considerando date più recenti, dal 3 al 5 dicembre a Verona ci sarebbe dovuto essere il Congresso Assoenologi, un’associazione che si occupa di tutto ciò che ha a che fare con il vino. L’evento è stato annullato alla luce della nuova situazione pandemica. Tuttavia, il posticipo è destinato per il 4-6 marzo 2022.

Stessa cosa con i mercatini di Natale a Monaco di Baviera, uno degli appuntamenti imperdibili per le festività natalizie previsti per il 22-24 dicembre. Questo provvedimento ha riguardato inoltre tutti i mercatini delle zone limitrofe come in Germania, in Austria, ecc.

Ma procedendo con ordine e considerando gli eventi previsti per l’anno successivo, troviamo il Carnevale di Ivrea. Che non potendo ospitare più di 12 mila partecipanti, si è deciso di rimandarlo. Purtroppo una decisione molto sofferta ma del tutto necessaria in previsione di possibili rialzi di contagi dovuti al Covid. Ma anche per quanto riguarda la finale di Miss Italia, Valerio Zoggia, sindaco della città di Jesolo, ha confermato che non verrà ospitata per il 2021.

Rimandati anche gli spettacoli e i concerti

Come per il 2020 anche per la stagione 2021-22 molti spettacoli teatrali, culturali e concerti musicali sono stati rimandati. Per fare un esempio, le date previste per lo spettacolo di Frank Matano del 29 e 30 gennaio 2021, di The Stranglers del 20 e 21 novembre 2021 sono stati annullati.

Anche per cantanti come Avril Lavigne, Gianluca Grignani, Giovanni Allevi le date in tour sono state cancellate e riprogrammata l’intera stagione artistica. Con la speranza di poter tornare molto presto ad un concerto o uno spettacolo senza più rinvii.