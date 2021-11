Mondolfo, un ambulante 72 enne perde la vita al mercato | Choc tra i colleghi

A Mondolfo ha perso la vita un ambulante di 72 anni durante il mercato del lunedì. I colleghi e i clienti sono rimasti scioccati. Ecco le cause

Nella tarda mattina del 29 novembre un ambulante di 72 anni di origine marocchina è morto a Mondolfo, in provincia di Pesaro Urbino. Si trovava come di consueto al mercato del lunedì per lavorare insieme alla figlia. Ad accorgersi del malessere del padre, è stata la figlia che, non vedendolo più, ha iniziato a cercarlo trovandolo poi all’interno del camion, disteso a terra. Le considerazioni sulla tragica morte è che deve aver perso i sensi, accasciandosi a terra e subendo un arresto cardiaco.

Mondolfo, perde la vita un ambulante di 72 anni

A Mondolfo nella giornata di ieri è successa una tragedia. Un ambulante di 72 anni, Ahmed Maghni di Monte Porzio, ha perso la vita mentre stava lavorando al mercato insieme alla figlia. I colleghi sono rimasti scioccati dal tragico evento, capitato infatti così d’improvviso. Dopo che la figlia l’ha ritrovato esanime all’interno del camion, è stato messo per terra sull’asfalto. Un collega ambulante e un agente della polizia fuori servizio hanno cercato di rianimarlo per mezzo di un defibrillatore. Ma sfortunatamente non c’è stato niente da fare: l’ambulante era già senza vita, dopo essere andato in arresto cardiaco.

Non c’è stato neppure bisogno di portarlo in ospedale con l’ambulanza. Il corpo ormai senza vita è rimasto coperto da un telo bianco per diverso tempo al centro della piazza. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia e carabinieri.

LEGGI ANCHE—> Investito in bici: addio a Stefano Borla, 50 anni, ex preparatore portieri Torino

Le cause del decesso

Dalle prime indagini, è emerso che il signore di 72 anni ha avuto un malore improvviso a cui è seguito l’arresto cardiaco e la tragica morte. Da tempo però soffriva di diverse patologie ed era cardiopatico.

LEGGI ANCHE—> Carabiniere accoltellato, parla il padre del 16enne: «È un bravo ragazzo, ha fatto una cavolata»

I colleghi, come detto, sono rimasti scioccati dal drammatico evento e tutti ne hanno parlato con affetto e vicinanza. Tutti lo conoscevano, era diventata una persona nota, e tutti lo ricordano come una bella persona.