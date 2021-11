Studenti positivi nell’istituto dei figli del “paziente zero”: panico tra le chat di classe, scuola va in Dad

Panico tra le chat dei genitori della scuola Giannone-De Amicis di Caserta, scuola in cui vanno i figli del paziente zero della variante Omicron

Le chat dei genitori della scuola Giannone-De Amicis di Caserta, scuola in cui vanno anche i figli del “paziente zero” Omicron, sono di fuoco, a causa della paura che aumentino i contagi. La dirigente dell’Istituto, Maria Bianco, si tiene in contatto con la Asl, da cui è stata disposta la didattica a distanza. Le lezioni in classe verranno bloccate per una settimana. «Naturalmente», spiega la professoressa Bianco, «il provvedimento è a scopo precauzionale, anche se siamo in attesa di notizie relative a tutti i tamponi effettuati. Il sequenziamento del virus per questa nuova variante richiede tempi più lunghi».

Ma tra i genitori degli alunni è già panico, come dice la presidente del Consiglio d’Istituto Antonietta Vigliotta: «Abbiamo il serio timore che il virus si stia diffondendo velocemente, nelle ultime ore sappiamo di alunni che sono stati contattati dalla Asl. I genitori sono letteralmente in preda al panico, pur comprendendo che in una situazione del genere è necessario mantenere la calma e soprattutto la lucidità. Purtroppo il nostro istituto sconta diversi problemi. Oltre al Covid ci sono aule non agibili, bambini dislocati in altri plessi e il riscaldamento non funzionante. Ufficialmente ci parlano di quattro bambini più una docente ma la sensazione è che si tratta di un numero destinato ad aumentare. Sappiamo che questa variante è molto contagiosa anche se non pericolosa: l’allarme è generato dal fatto che la gran parte dei nostri ragazzi, soprattutto alle elementari, non sono vaccinati».

Leggi anche:—>Nuove restrizioni Covid in Inghilterra: mascherine, tamponi, viaggi e autoisolamento

Finora i positivi al Covid rintracciati sono nove. Si tratta di quattro membri del nucleo familiare del dirigente Eni, un professore e tre compagni di classe dei figli del manager, che vanno in una scuola elementare di Caserta, dove tra i genitori degli studenti sta dilagando il panico.

Leggi anche:—>Germania, pronto trasferimento di altri pazienti Covid all’estero

Nelle prossime ore, si saprà con certezza in merito alla positività alla nuova variante Omicron.