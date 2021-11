Investito in bici: addio a Stefano Borla, 50 anni, ex preparatore portieri Torino

Borla è morto dopo tre giorni di agonia, in seguito a un incidente stradale lungo il percorso che conduce ai campi dell’azienda sportiva di Vinovo

Addio a Stefano Borla, 50 anni, morto dopo tre giorni di agonia, in seguito a un incidente avuto venerdì scorso. Borla, di Torino, era un ex preparatore dei portieri Under 17 del Torino e attualmente preparava portieri e responsabile della scuola calcio del Chisola. L’incidente era occorso lungo la strada che conduce ai campi della società sportiva di Vinovo.

Borla era in bici in via Debouché, verso lo svincolo per la variante di via Scarrone. Lì lo ha travolto un’automobile, portata da un uomo di 40 anni di La Loggia. Dopo tre giorni, Borla è morto. Una notizia molto dolorosa per il mondo del calcio torinese e piemontese.

Stefano aveva una figlia, Beatrice e lascia la moglie Laura. Borla aveva lavorato anche per Ivrea. Alessandria, Chieri, Juventus e Barletta. Sono giunti messaggi di cordoglio da Torino e Chisola Calcio.

Il Torino, ha espresso cordoglio e affetto alla famiglia di Borla:«Il presidente Urbano Cairo e il Torino Football Club ( dirigenti, dipendenti, collaboratori, allenatori, calciatori, Settore giovanile) profondamente addolorati, sono vicini con tutto il loro affetto alla famiglia Borla per la tragica scomparsa di Stefano Borla, ex calciatore nel Settore giovanile e più recentemente preparatore dei portieri degli Under 17 granata. Stefano aveva un sorriso contagioso e una irrefrenabile passione per il pallone: il calcio era la sua vita, non un lavoro per vivere. Grazie alle molteplici esperienze era assai conosciuto sia nel mondo professionistico sia in quello dilettantistico, era una bella persona perciò aveva moltissimi amici. Mancherà a tanti. Alla Signora Laura, alla figlia Beatrice, ai loro cari e a tutti i parenti l’abbraccio del mondo granata».

Il Chisola Calcio, lo ha ricordato in modo originale e commovente, tramite un video, postato social, della sua presentazione nello staff della società di Vinovo.