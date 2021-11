Germania, pronto trasferimento di altri pazienti Covid all’estero

Sembrerebbe drammatica la situazione nelle terapie intensive tedesche, come spiega il ministro della Salute del Baden Wuettemberg, Manne Lucha

Secondo il ministro della Salute del Baden Wuettemberg, Manne Lucha, la situazione nelle terapie intensive è «altamente drammatica». Intanto, alcuni leader avrebbero intenzione di trasferire alcuni pazienti all’estero, anche in Italia, se dovesse essere necessario. Il ministro dice che Francia, Svizzera e Italia si sarebbero già dette disponibili ad accogliere i suddetti pazienti tedeschi. Nel nostro Paese, si è offerta la Lombardia.

«Ci prepariamo a trasferire i pazienti all’estero, nel caso fosse necessario» ha comunicato Manne Lucha. Gli ospedali hanno un carico pesantissimo «e le persone non ce la fanno più», ha proseguito il ministro tedesco. Da giorni, parecchi Laender tedeschi stanno trasferendo i pazienti per troppo carico nei reparti rianimazione: la Baviera ha già trasferito in Italia due pazienti, a Bolzano e Merano, per l’esattezza.

Come riportato dalla Bild, il futuro cancelliere tedesco Olaf Scholz avrebbe detto di essere favorevole all’obbligo vaccinale per tutti contro il Covid. Scholz avrebbe detto che, essendo membro del Bundestag, approverà questa ipotesi se avrà luogo una votazione.

Per quanto concerne la questione terze dosi, la Germania intende somministrare circa 30 milioni di dosi entro Natale. Lo ha comunicato il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, dopo il vertice tra Laender e Merkel-Scholz. «Fino a Natale devono possibilmente essere somministrati 30 milioni di vaccini, fra prime seconde e terze dosi», afferma.