Carburanti, prezzi in calo per benzina e gasolio su intera rete

Carburanti, sono in calo i prezzi per la benzina e il gasolio sull’intera rete dei distributori. Osserviamo i cambiamenti di Gpl e metano.

Scendono i prezzi dei carburanti alla pompa, mentre continuano a ondeggiare le quotazioni dei prodotti raffinati e quelle del barile, ieri il Brent è sceso sotto i 70 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina IP e Tamoil hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Carburanti, prezzi in calo: benzina -2 millesimi, diesel -1 millesimo

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo Economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,741 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,746, pompe bianche 1,729) e diesel a 1,608 euro/litro (-1, compagnie 1,612, pompe bianche 1,598). La benzina al servito è a 1,875 euro/litro (invariato millesimo, compagnie 1,922, pompe bianche 1,785), mentre il diesel al servito a 1,748 euro/litro (invariato, compagnie 1,797, pompe bianche 1,656).

Il Gpl servito a 0,831 euro/litro (invariato, compagnie 0,839, pompe bianche 0,821), metano servito a 1,654 euro/kg (-5, compagnie 1,726, pompe bianche 1,600) e il Gnl 2,154 euro/kg (-12, compagnie 2,154 euro/kg, pompe bianche 2,154 euro/kg).

Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,831 euro/litro (servito 2,045), gasolio self service 1,710 euro/litro (servito 1,952), Gpl 0,925 euro/litro, metano 1,948 euro/kg e Gnl 2,232 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 450 euro per mille litri (-12, valori arrotondati), diesel a 465 euro per mille litri (+13, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1.178,00 euro per mille litri, diesel a 1.082,51 euro per mille litri.