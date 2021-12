Consegna le pizze insieme agli stupefacenti: denunciato pizzaiolo 22enne

Chieti: un giovane consegnava le pizze insieme a sostanze stupefacenti, denunciato ai Carabinieri un pizzaiolo 22enne.

Un 22enne di Torrevecchia Teatina, in provincia di Chieti, pizzaiolo, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Francavilla al Mare per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli eventi risalgono alla tarda serata del 26 novembre scorso.

Pizzaiolo 22enne, nascondeva gli stupefacenti nei cartoni della pizza

Il giovane, durante un servizio finalizzato al contrasto dell’uso e spaccio di stupefacenti, è stato notato transitare sulla SS16 direzione Sud, sulla propria autovettura, a forte velocità. Inseguito dalle forze dell’ordine, è stato fermato dopo circa un chilometro. Il giovane è apparso nervoso ed agitato tanto da attirare l’attenzione dei Militari che hanno proceduto al suo controllo personale e veicolare che ha permesso di rinvenire 10 grammi circa di sostanza stupefacente.

Il giovane è stato trovato con 10 grammi circa di Marijuana e 0,50 grammi di hashish, già divisi in dosi, nonché un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento ed il denaro provento della presunta attività illecita. Il 22enne aveva tentato di nascondere gli stupefacenti negli slip nel tentativo di eludere i controlli.

L’indagine è proseguita anche presso la sua abitazione di Torrevecchia Teatina ove sono stati trovati ulteriori 9 grammi di Marijuana e 5 di hashish, nonché altro materiale per il confezionamento ed arnesi utilizzati per sminuzzare lo stupefacente. L’analisi delle chat telefoniche ha portato alla luce l’attività del giovane che riforniva i suoi clienti direttamente a domicilio approfittando della consegna delle pizze. Infatti in un’occasione la droga è stata spacciata all’interno del cartone della pizza. Le indagini proseguono per individuare gli assuntori e verificare se tra i suoi clienti del pizzaiolo vi siano anche minorenni.