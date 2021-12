Afghanistan, Save the Children: “Inverno senza ripari per 780mila bimbi”

Afghanistan: Save the Children ha comunicato che 780.000 bimbi rischiano di passare un inverno senza ripari adeguati.

In Afghanistan quasi 800.000 bambini stanno affrontando un inverno gelido senza ripari adeguati. Sono 8,6 milioni i bambini che vivono in famiglie che non hanno coperte a sufficienza e più di 3 milioni non hanno il riscaldamento per tenersi al caldo. Alcuni bambini sono già morti di fame a causa dell’aumento dei prezzi del cibo che le famiglie non possono più permettersi e 5 milioni di bambini sono a un passo dalla carestia.

Save the Children, milioni di bambini rischiano di morire a causa del rigido inverno afghano

Questo l’allarme per la richiesta di aiuti immediati lanciato da Save the Children, che sta sostenendo più di 26.000 famiglie in nove delle province più colpite dell’Afghanistan, fornendo coperte, vestiti caldi e mezzi e combustibile per riscaldarsi. Secondo i dati raccolti dalle Nazioni Unite, circa 1,6 milioni di persone vivono in tende di emergenza o rifugi di fortuna che offrono scarsa protezione da pioggia, neve e temperature sotto lo zero.

In inverno le temperature raggiungono i -12,1˚C in alcune province e i bambini che dormono all’aperto senza vestiti invernali adeguati o senza il riscaldamento sono a grave rischio di ipotermia, infezioni respiratorie acute come la polmonite e, nei casi peggiori, di morte. Circa il 25-30% dei decessi di bambini sotto i cinque anni in Afghanistan sono dovuti a infezioni del tratto respiratorio e il 90% di questi è dovuto a polmonite. Secondo Save the Children le morti infantili potrebbero aumentare questo inverno a causa dell’aggravarsi della crisi umanitaria.

In Afghanistan l’inverno è anche la stagione della fame. Secondo l’organizzazione quest’anno il Paese affronterà la sua peggiore crisi alimentare: ad ottobre Save the Children ha rilevato che oltre 14 milioni di bambini soffriranno la fame questo inverno e 5 milioni saranno a un passo dalla carestia. “Il Paese sta affrontando la peggiore crisi alimentare mai registrata e quest’inverno milioni di bambini dormiranno al freddo e affamati”, ha detto Thomas Howells, direttore di Save the Children in Afghanistan.

“Anche in circostanze normali, il rigido inverno afghano è una lotta alla sopravvivenza per molte famiglie, ma quest’anno lo sarà ancora di più. Migliaia di famiglie vivono in campi per sfollati, dove spesso un telo di plastica è tutto ciò che hanno per proteggersi dalle gelide temperature invernali. I bambini piccoli che dormono all’aperto in tenda senza vestiti caldi, coperte o riscaldamento, non hanno alcuna possibilità di sopravvivere in queste condizioni sotto lo zero. E’ solo questione di tempo prima che siano vittime di ipotermia, polmonite o, nei casi peggiori, di morte”, ha concluso Howells.