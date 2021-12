Battaglia sul decesso no vax austriaco che si curava con candeggina: «Ucciso dai medici»

Johann Biacsics, ricoverato in gravissime condizioni, aveva respinto le terapie. Da anni era impegnato nella diffusione di cure fai da te

Johann Biacsics, 65 anni, leader dei no vax austriaci, da anni è attivo nella diffusione di cure fai da te che sperimentava personalmente. Si ipotizza che a causare il suo decesso potrebbe essere stata la “Master Mineral Solution“, inventata dal santone americano Jim Humble, che l’avrebbe poi divulgata spacciandola per elisir di lunga vita, cura definitiva per ogni genere di malattia.

Nello specifico, si tratta di un trattamento con clisteri a base di biossido di cloro o meglio, candeggina. Biasics era finito in ospedale a inizio novembre in una clinica di Vienna, dopo alcune crisi respiratorie ed era positivo al Coronavirus. Tuttavia, aveva respinto ogni terapia. Contro quanto chiestogli dai medici, che lo avevano giudicato grave, l’uomo aveva scelto di farsi dimettere dal nosocomio sicuro che il trattamento col biossido di cloro gli avrebbe salvato la vita.

Le sue condizioni hanno subìto un forte peggioramento e i suoi familiari hanno contattato un’ambulanza per riportarlo in nosocomio, ma dopo due giorni è morto.

Biasics era molto noto per i suoi libri e blog in merito alle auto cure, anche per i tumori. In un reportage trasmesso nel settembre scorso dalla Orf, prima rete austriaca, un giornalista lo aveva intervistato di fronte alla sede parlamentare:«In terapia intensiva il 67% dei ricoverati sono vaccinati», diceva. Quando il giornalista lo aveva punzecchiato con contestazioni, l’uomo aveva risposto di avere «informazioni riservate».

Intanto, sulla pagina Facebook dell’uomo è possibile leggere diversi post pubblicati dai suoi sostenitori, in cui si ipotizza che l’uomo abbia subìto un avvelenamento. Nel frattempo, i suoi familiari accusano i dottori di averlo ucciso.

Il figlio di Biasics, Marcus, ha messo su una raccolta fondi per iniziare una battaglia legale contro i media, a partire dal settimanale Die Zeit, per aver diffuso fake news sul conto del padre. Secondo il figlio, Biasics era in prima linea nella lotta allo strapotere delle aziende farmaceutiche.