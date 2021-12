17enne colpito in testa da proiettile: è grave. Ipotesi movente passionale

Un ragazzo di 17 anni è finito in gravi condizioni all’ospedale Garibaldi di Catania, dopo un terribile agguato subìto a Noto

Un 17enne è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Garibaldi di Catania, dopo essere rimasto vittime di un terribile agguato occorso a Noto (Siracusa). L’aggressore lo ha colpito con un proiettile alla testa. Da una prima ricostruzione, il ragazzo era in auto con lo zio.

Di quanto accaduto se n’è parlato a “Storie Italiane“, trasmissione condotta da Eleonora Daniele. L’inviata ha spiegato che il ragazzo, di Avola, sarebbe andato a Noto con lo zio per incontrare altri nomadi siciliani. La vittima, infatti, sarebbe di un gruppo nomade siciliano.

Colpito da un proiettile in testa, lo hanno portato subito al pronto soccorso di Noto e trasferito a Catania, dove ora è in gravissime condizioni, ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Il proiettile sarebbe entrato e uscito dalla testa del ragazzo, ed è in corso una forte emorragia cerebrale provocata dallo sparo.

Da quanto hanno ricostruito i medici, il ragazzo sarebbe stato colpito nella zona occipitale della testa e il colpo esploso da una distanza ravvicinata. Si ipotizza che non si sia trattato di un incidente e si sta battendo la pista di un agguato, forse un movente di tipo passionale. Il ragazzo, tuttavia, non aveva nessun precedente penale. Gli inquirenti stanno ascoltando testimoni e hanno estrapolato i filmati delle telecamere di video sorveglianza di quell’area.