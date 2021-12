Muore dopo intervento di fecondazione assisitita, il risultato dell’autopsia: “È stato il Covid”

Cristina Toncu, 30enne cake designer di Chivasso, di origini moldave, sarebbe morta per Covid e non a causa delle complicazioni dovute ad un intervento di fecondazione assistita in una clinica di Chisinau, in Moldavia.

Questo quanto è stato comunicato alla famiglia dopo l’autopsia ordinata dalle autorità moldave per fare luce sulla morte. Un’ipotesi che la famiglia di Cristina ha respinto al mittente chiedendo, tramite i propri legali, un’altra perizia sul corpo della donna.

Cosa è accaduto

Cristina e il marito si erano rivolti ad una clinica di Chisinau per il prelievo degli ovociti, per tentare di avere un figlio tramite fecondazione assistita. Durante l’intervento del 26 agosto, la ragazza è andata in arresto cardiaco ed è morta dopo alcuni giorni di coma.

Ora, secondo l’autopsia il decesso sarebbe stato causato dalle complicazioni provocate dal Coronavirus. Un’ipotesi che la famiglia di Cristina non accetta nel modo più assoluto e tramite i propri legali, ha chiesto un’altra perizia sul corpo della 30enne. La positività della donna sarebbe stata rilevata solo il 28 agosto, due giorni dopo l’intervento, e di questo nessuno ne fece mai parola con il marito o con il resto della famiglia.