Covid Germania, la Merkel annuncia il lockdown per non vaccinati «Mi sentirei meglio se fossimo come l’Italia»

La Germania impone restrizioni a livello nazionale sui contatti sociali per i non vaccinati. La situazione è “molto seria”, ha dichiarato Angela Merkel al termine della riunione tra i leader dei Laender tedeschi e i rappresentanti del governo centrale nell’ultimo round di negoziati cui hanno preso parte oggi anche la cancelliera uscente e il suo successore Olaf Scholz.

Locali notturni e discoteche saranno chiuse con un’incidenza alta di casi di Covid. Ha dichiarato Angela Merkel. «La cultura e il tempo libero a livello nazionale saranno aperti solo a coloro che sono stati vaccinati o guariti», ha aggiunto la Merkel, spiegando che la stessa regola si applicherà anche per l’ingresso nei negozi non essenziali. C’è la necessità di «un atto nazionale di solidarietà».

«La situazione è seria e il carico delle strutture sanitarie è in parte già ai limiti». E ha precisato che la Germania avvierà il dibattito parlamentare per il vaccino obbligatorio. «Mi sentirei meglio se fossimo in una situazione come quella dell’Italia».