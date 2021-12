Scarcerato per fine pena, tenta di borseggiare una badante: arrestato 36enne

Firenze: un uomo è stato scarcerato per fine pena e ha tentato di borseggiare una badante in strada, arrestato 36enne.

Martedì pomeriggio la Polizia di Firenze ha arrestato in via Allori un cittadino marocchino di 36 anni sorpreso, insieme ad un presunto complice, mentre ha tentato di borseggiare una badante in strada.

Esce dal carcere e tenta di borseggiare una donna: arrestato 36enne

La donna stava andando a lavoro quando si è accorta della presenza di due uomini alle sue spalle. Ad un certo punto uno dei due, l’arrestato, ha aperto la cerniera della borsa della vittima, ha infilato la mano all’interno e ha provato a prenderne il contenuto.

La donna si è però accorta del fatto e in pochi attimi il borseggiatore si è ritrovato in manette. Gli agenti del Commissariato di Rifredi, che stavano effettuando uno specifico servizio di prevenzione e contrasto ai reati predatori, sono subito intervenuti.

Il borseggiatore, già noto alle Forze dell’ordine di Firenze, era uscito dal carcere la scorsa settimana per fine pena, dopo aver scontato una condanna per un borseggio messo a segno a bordo di un mezzo di trasporto pubblico. Il secondo uomo, un incensurato 47enne marocchino, al momento è stato identificato e denunciato per aver comunque concorso nel tentativo di borseggio.