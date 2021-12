Bambini in affido maltrattati per anni, i pm: “Analogie con Bibbiano”

A Torino è stata fatta un’inchiesta sui bambini in affido, maltrattati per anni. Per i pm: «Preoccupanti analogie con Bibbiano».

Una coppia di ex affidatarie di minori è stata oggetto della notifica di due divieti di avvicinamento da parte dei Carabinieri, nell’ambito di un’inchiesta più ampia nata a Torino sulle modalità di affido, custodia e mantenimento dei minori.

Torino, inchiesta sul maltrattamento di minori: preoccupanti analogie con Bibbiano

La coppia avrebbe maltrattato per otto anni, dal 2013 al 2021, due bambini, fratello e sorella, affidati loro da “Casa affido” dei servizi sociali presso il Comune di Torino. Le indagini puntano a verificare eventuali responsabilità delle istituzioni coinvolte nelle dinamiche degli affidi. Nel corso delle operazioni sono stati perquisiti gli uffici della psicoterapeuta coinvolta nelle dinamiche di collocamento eterofamiliare dei minori oggetto di accertamento.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino, è nata da uno stralcio finalizzato a verificare modalità di affido, le dinamiche economiche connesse e le circostanze di custodia e mantenimento dei minori, oltre che ad accertare «preoccupanti analogie con le note vicende giudiziarie relative ad affidi di cui si è occupata la Procura della Repubblica di Reggio Emilia», si legge in una nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Torino.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare eventuali responsabilità degli assetti istituzionali coinvolti nelle dinamiche e procedure dell’affido medesimo con verifiche su dirigenti, funzionari ed assistenti dei servizi territoriali a vario titolo coinvolti.