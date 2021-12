Usa, agente uccide disabile in sedia a rotelle: licenziato

Il tuo browser non supporta questo file

Usa: un agente ha ucciso un disabile in sedia a rotelle, viene licenziato il poliziotto che ha sparato nove volte a un disabile.

Un agente della polizia di Tucson, in Arizona, è stato licenziato per aver sparato nove colpi di pistola alla schiena a un disabile che si trovava a bordo di una sedia a rotelle elettrica in un parcheggio di un grande magazzino.

L’emittente Nbc ha raccontato la tragedia avuta luogo a Tucson, Arizona, dove un agente di polizia fuori servizio ha ucciso con 9 colpi di pistola Richard Lee Richards, di 61 anni.

L’agente ha provato a difendere la sua condotta affermando che la vittima, Richard Lee Richards , era sospettato di aver rubato una cassetta degli attrezzi in un negozio vicino. Quando uno dei dipendenti gli aveva chiesto lo scontrino, il disabile aveva estratto un coltello e e si era diretto verso l’altro negozio, sulla soglia del quale è stato ucciso.

Le azioni dell’agente sono state definite “indifendibili” dal capo della Polizia di Tucson, Chris Magnus, che ha provveduto a licenziare il suo uomo.