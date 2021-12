Alec Baldwin intervistato in tv dopo l’incidente sul set:«Non ho premuto il grilletto»

La rete americana ABC lo ha intervistato dopo la morte di Halyna Hutchins, direttrice della fotografia del film Rust

Dopo la terribile tragedia occorsa sul set di Rust, dove ha perso la vita Halyna Hutchins, direttrice della fotografia, Alec Baldwin ha rilasciato la sua prima intervista esclusiva all’emittente americana ABC, in cui ha raccontato la sua versione dei fatti. L’intervista sarà trasmessa durante la notte tra giovedì 2 dicembre e venerdì 3 per noi che siamo in Italia e alle 20 ora locale, ma vengono date alcune anticipazioni, e si vede che l’attore è fortemente provato dall’accaduto. «Io non ho premuto il grilletto», dice l’attore intervistato dal giornalista George Stephanopoulos. «Non ho premuto il grilletto e non punterei mai una pistola contro nessuno, né premerei il grilletto, mai».

Il giornalista ha definito l’intervista con Baldwin, 63 anni, «la più intensa della mia vita». Se Baldwin non ha sparato, cos’è accaduto su quel set? L’attore è apparso devastato da quanto occorso, è scoppiato in lacrime diverse volte di fronte alle domande del giornalista, definendo quel terribile episodio «la cosa peggiore» che gli sia mai successa in tutta la sua esistenza. «Penso a cosa avrei potuto fare per impedirlo. Non ho idea di come sia potuto succedere. Qualcuno ha messo munizioni vere in quella pistola, un proiettile che non doveva essere nello studio», ha detto l’attore.

Baldwin ha ricordato la defunta direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, colpita al petto dal proiettile esploso dalla pistola che l’attore aveva in mano sul set di Rust. «Non mi sembra ancora vero» ha ripetuto più volte ancora fortemente sotto choc davanti al giornalista. Portata d’urgenza in ospedale, purtroppo non ce l’ha fatta. «Era una persona amata e ammirata da tutti coloro che hanno lavorato con lei». Sul decesso della donna, 42 anni, che ha lasciato il marito e un figlio, la polizia sta continuando a investigare.

Leggi anche:—>Cazzaniga e la falsa fidanzata, spuntano altri ipotetici raggirati

Martedì 30 novembre, le forze dell’ordine hanno emesso un nuovo mandato di perquisizione chiarendo che gli inquirenti potrebbero aver individuato l’origine del proiettile sparato dall’attore 63enne.

Leggi anche:—>Alunno punta pistola giocattolo contro professoressa: lei ha un malore, arrivano i carabinieri

Da quanto emerge dagli atti del tribunale, Baldwin ha ricevuto l’arma dall’assistente alla regia del film, Dave Halls, che non sapeva che la pistola fosse munita di proiettili veri. Halls aveva avuto la pistola da Hannah Gutierrez-Reed, armiera 24enne della produzione della pellicola.