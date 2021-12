Cazzaniga e la falsa fidanzata, spuntano altri ipotetici raggirati

Il giocatore di pallavolo si è recato in Sardegna, con l’inviato de Le Iene, per incontrare la donna accusata di truffa. Lei ha rivelato:«Non ero sola e lui non è stato scelto a caso»

Per quindici anni aveva creduto di essere fidanzato con una modella brasiliana con oltre 10 milioni di follower sui social, ma nulla di tutto questo era vero. È quanto accaduto al giocatore di pallavolo Roberto Cazzaniga, 42 anni, come mostra un servizio de Le Iene. Come riporta Il Corriere della Sera, Cazzaniga, andato in Sardegna accompagnato da Le Iene, ha scoperto che potrebbe non essere l’unico a essere stato vittima del suddetto raggiro. A truffarlo Valeria, 47 anni, disoccupata residente in provincia di Cagliari, che parlandogli d’amore a telefono, è riuscita a estorcergli 700mila euro, mentre lui giocava con il Gioia del Colle (Puglia), in serie B.

Eppure Roberto, quella donna, non l’ha neppure mai vista. Si è però innamorato delle sue parole, arrivando persino a credere che si trattasse di Alessandra Ambrosio, famosa modella brasiliana che ha oltre 10 milioni di follower sui social. Chiaramente era una truffa, ma questa è stata una delle assurde bugie che gli sarebbero state dette per telefono da Valeria, quando il giocatore aveva all’epoca 28 anni. A farli conoscere una conoscente in comune.

Questa è stata poi l’azione che ha fatto cadere nella rete il giocatore, «innamorato come una pera cotta». A scoprire che probabilmente ci sono altre vittime della truffa è stata la Iena Ismaele La Vardera, che è riuscito a convincere Cazzaniga a raccontare tutto ciò che si era tenuto dentro ormai da 15 anni.

«Anche mio fratello è stato truffato da Valeria» ha raccontato a Le Iene una donna. La Iena, nel frattempo, ha parlato di nuovo con la 47enne di Cagliari. Valeria ha detto che la truffa «non l’ho architettata da sola» e che il giocatore «non è una vittima scelta da un elenco», negando però di aver raggirato altri uomini. Il servizio su Italia 1 mostra Cazzaniga alquanto emozionato, mentre si avvicina al citofono di Valeria.

La donna è a casa, lo si intende dal fatto che c’è la sua auto nel parcheggio sito nei dintorni di una spiaggia alla periferia di Cagliari, la Ford Fiesta che ha acquistato con i soldi del giocatore. Cazzaniga suona e chiede:«Non puoi uscire? Ti affacci? Almeno rispondimi, cosa ti costa…». Ma dall’altra parte nessuna risposta.

Il fratello di Roberto, Danilo, come riporta Il Corriere, racconta che è «stanco, provato, stiamo cercando di proteggerlo. Quello che ha scoperto in questi ultimi giorni lo ha sconvolto». La Vardera spiega che «Cazzaniga si è fidato di persone che volevano solo fargli del male. Gli hanno chiesto soldi persino per comprare patatine e wurstel». A tirarlo su è tuttavia «l’esito della sottoscrizione avviata per aiutarlo a saldare i circa 60.000 euro di debiti che si ritrova adesso», ha detto Danilo Rinaldi, ex compagno di squadra fondamentale nell’aiutare l’amico per aver denunciato i fatti.

Su Gofundme.com sono giunte oltre 700 donazioni per circa 20mila euro, soldi donati da amici, tifosi, sportivi, persone sconosciute. Non solo, perché c’è anche «l’interessamento delle televisioni in Brasile», prosegue Rinaldi, titolare di un’agenzia di comunicazione,«dove il caso Cazzaniga è seguitissimo». Si ipotizza anche un incontro con la vera Alessandra Ambrosio, per cui spingono anche moltissimi follower della modella su Instagram.

In molti suggeriscono di aiutare Roberto, che nel frattempo, per arrotondare, fa il dog sitter. Quanto all’inchiesta, gli inquirenti hanno disposto accertamenti sui bonifici mandati dalla banca di Monza di Roberto a Valeria anche se le legali della donna affermano che «la nostra assistita non ha ricevuto alcuna convocazione da una Procura».