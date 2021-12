Bollettino coronavirus 2 dicembre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 2 dicembre con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

In Veneto si sfiorano oggi i 3 mila contagi

Continuano a salire i contagi in Veneto, dove oggi si sfiorano i 3mila nuovi positivi, . Sono stati infatti 2.873 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore registrati dal report regionale, e 6 sono state le vittime del virus. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale quindi a 522.687 persone, mentre quello dei morti raggiunge quota 11.983. Gli attualmente positivi, ossia i cittadini veneti in isolamento, oggi sono 33.828. La Regione precisa che l’incidenza è pari a 317,1 casi su centomila; l’Rt è a 1,39; l’occupazione delle Terapie Intensive è al 10%; quella dell’Area Medica all’8%.

Oggi in Friuli Venezia Giulia 770 nuovi contagi e 7 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.604 tamponi molecolari sono stati rilevati 689 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’8,01%. Sono inoltre 19.895 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 81 casi (0,41%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 7 persone: nello specifico, si tratta di un uomo di 91 anni di Trieste (deceduto in ospedale), una donna di 92 anni di Muggia (deceduta in casa di riposo), una donna di 93 anni e un uomo di 76 anni entrambe di Cordenons (deceduti in ospedale), una donna di 88 anni di Pordenone (deceduta in ospedale), un uomo di 84 anni di Travesio (deceduto in ospedale) e infine un uomo di 60 anni di Gemona del Friuli (deceduto in ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 26, mentre i pazienti in altri reparti sono 294. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.997, con la seguente suddivisione territoriale: 919 a Trieste, 2.047 a Udine, 713 a Pordenone e 318 a Gorizia. I totalmente guariti sono 120.867, i clinicamente guariti 211, mentre le persone in isolamento risultano essere 7.144. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 132.539 persone con la seguente suddivisione territoriale: 31.194 a Trieste, 57.359 a Udine, 25.694 a Pordenone, 16.462 a Gorizia e 1.830 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 5 unità a seguito di altrettanti test antigenici non confermati da tampone molecolare.

In Toscana altri 6 morti in un giorno

Sono 615, età media 40 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano altri 6 decessi: 2 uomini e 4 donne con un’età media di 82,3 anni (1 a Firenze, 1 a Pistoia, 2 a Lucca, 1 a Siena, 1 fuori Toscana). Le persone ricoverate sono complessivamente 298 (9 in meno rispetto a ieri, meno 2,9%), di cui 49 in terapia intensiva (+2). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 302.670 i casi di positività al Coronavirus e 7.415 i decessi. I guariti raggiungono quota 285.845 (94,4% dei casi totali) mentre gli attualmente positivi sono 9.410. Oggi sono stati eseguiti 10.863 tamponi molecolari e 24.332 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,7% è risultato positivo. Sono invece 9.791 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,3% è risultato positivo. Dei 615 nuovi positivi odierni il 25% ha meno di 20 anni, il 17% tra 20 e 39 anni, il 37% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, e il 2% ha 80 anni o più. Complessivamente, 9.112 persone (+234) sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Sono 21.630 (+440) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

Basilicata, 41 contagi e 0 decessi

In Basilicata sono 41 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (37 riguardano residenti), su un totale di 1.340 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 34. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 14; nessuno è ricoverato in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.106 (+3). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 3.748 somministrazioni di cui circa 3.200 sono terze dosi. Finora 437.956 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,2 per cento del totale della popolazione residente), 405.712 hanno completato il ciclo vaccinale (73,3 per cento) e 56.853 sono le terze dosi (10,3 per cento), per un totale di 900.521 somministrazioni effettuate.

