Covid in Lombardia: verso la riapertura dell’ospedale Milano Fiera

L’ospedale in Fiera di Milano potrebbe riaprire i battenti. La Regione Lombardia ha infatti inviato ieri una comunicazione ufficiale in cui chiede alle strutture che se ne dovranno occupare di iniziare le operazioni di riattivazione dell’hub di terapia intensiva nato al Portello sull’onda della prima emergenza pandemica.

“Noi abbiamo ricevuto la comunicazione in cui ci viene detto di prepararci. E quindi abbiamo fatto tutto il percorso necessario a riattivare la struttura”, ha confermato all’Adnkronos Salute il direttore generale del Policlinico di Milano, Ezio Belleri.

Fontana, ‘Regione attiva per preparare ospedale Fiera Milano’

Regione Lombardia “si è attivata per preparare alcuni moduli dell’ospedale in Fiera” a Milano, per renderli operativi “in 24/48 ore se si manifestasse l’esigenza”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “L’ospedale, come sempre sottolineato, costituisce per il sistema sanitario lombardo una scialuppa di salvataggio di fondamentale importanza, specie per consentire alle altre strutture di poter curare i pazienti no Covid”.