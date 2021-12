Green Pass: obbligo dai 12 anni in su per metropolitana e bus

Gli studenti dovranno munirsi del certificato verde per potere usufruire del servizio pubblico di trasporto. I dubbi dei governatori

Pronto il nuovo decreto dopo l’incontro tra il ministero dell’Interno e quello di Trasporti. Tra le novità previste, verrà introdotto l’uso del Green Pass anche per i maggiori di 12 anni per potere accedere a metropolitane, tram e autobus. Nelle prossime ore sul sito del Governo verranno pubblicate le Faq (domande più frequenti) per rendere chiare quale saranno le indicazioni da seguire.

Gli studenti dovranno quindi attrezzarsi velocemente con tampone molecolare o antigenico oppure scegliere di vaccinarsi, su consenso espresso dei genitori o dei tutori. I comuni di Milano e Roma si stanno già organizzando per effettuare controlli a campione.

La questione ha lasciato perplessi diversi presidenti di regione, sia per la modalità sia per la brevità dei tempi. Secondo i governatori è anche necessario chiarire quali siano le figure che avranno la facoltà fare controlli e multe a coloro che saliranno sui mezzi di trasporto pubblico senza il previsto Green pass.