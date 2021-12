Manovra: maggioranza spaccata. Niente da fare per il contributo bollette

Lega, Forza Italia e Italia Viva si oppongono alla proposta lanciata da Draghi in Consiglio dei Ministri. Favorevoli Pd, LeU e M5S

Salta il contributo solidarietà per affrontare il caro bollette, con una maggiorazione prevista per gennaio di gas a +50% e luce a +17. Il contributo prevedeva di tassare i redditi superiori a 75mila euro da destinare al fondo. Decisiva l’opposizione di Lega, Forza Italia e Italia Viva che hanno fatto saltare la proposta. L’idea era stata avanzata dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e appoggiata da Pd, M5s e Leu.

Sul piatto c’era la sospensione nel 2022 delle nuove aliquote Irpef per i redditi sopra i 75mila euro, fatto che avrebbe permesso di recuperare i 250 milioni di euro necessari per ammortizzare il caro bollette. Alla fine la proposta non ha avuto il via libera in Cdm, che ha visto anche una sospensione di mezz’ora della seduta per un confronto sui provvedimenti fiscali nella manovra.