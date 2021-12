Sei Regioni a rischio zona gialla a Natale. Tutte le regole da seguire a Dicembre

Sono sei le osservate speciali e che rischiano di passare in zona gialla prima di Natale. Adottate nuove misure per contenere il contagio.

Sono sei le Regioni italiane che rischiano di passare in zona gialla durante le festività natalizie. Per evitare che ciò accada in alcune città sono state adottate delle soluzioni per limitare il più possibile la diffusione del Covid-19: dall’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto al vaccino fino al Super Green Pass.

Sei Regioni a rischio zona gialla

Le sei Regioni che rischiano di finire in zona gialla sono: Lombardia, Lazio, Campania, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Riflettori puntati anche su Marche, Liguria e Campania che stanno registrando un aumento dei casi. Preoccupa meno la situazione in Abruzzo, Umbria e Puglia. Per poter contenere la diffusione del Coronavirus sono già state introdotte nuove misure.

Super Green Pass e vaccinazione

Non è una novità l’introduzione del Super Green Pass: la super certificazione verde che potranno esibire solo coloro che sono guariti dal Covid-19 e chi ha ricevuto il vaccino. Il Super Green Pass servirà ufficialmente dal 6 Dicembre e riguarderà l’Italia tutta. Senza non si potrà accedere a ristoranti e ai bar al chiuso, non si potrà andare allo stadio o seguire qualsiasi evento sportivo al chiuso. Stesso discorso vale per gli spettacoli al chiuso quindi cinema, teatri e così via. Super Green Pass necessario anche per accedere alle discoteche o per partecipare a feste che si tengono in locali al chiuso.

Per quanto riguarda la vaccinazione, si è deciso di estendere l’obbligo vaccinale anche al personale scolastico. E, a partire dal 1 dicembre, tutte le persone che hanno compiuto la maggiore età potranno prenotarsi per effettuare la terza dose di vaccino.

Le misure adottate

Carta e penna alla mano, queste sono le date da ricordare e in cui entreranno in vigore le misure adottate per limitare la diffusione del Covid-19. Come riportato poco sopra, a partire dal 6 Dicembre entrerà in vigore il Super Green Pass che servirà per accedere a tutti i luoghi al chiuso e per assistere agli eventi sportivi. Lo si ottiene solo dopo la guarigione dal Covid e con la vaccinazione. Non basterà, quindi, mostrare il risultato negativo del tampone. A partire dal 13 dicembre, in Italia, arriveranno i vaccini per i bambini tra i 5 e gli 11 anni che potranno iniziare a vaccinarsi dal 16 dicembre. Il 31 dicembre 2021, infine, cade lo stato di emergenza. Al momento non si sa ancora se il Governo Draghi abbia intenzione prorogarlo o se saranno adottati nuovi strumenti utili al contrasto della pandemia.