Sferra coltellata a rivale in amore e poi si vanta sui social: arrestato 15enne

Il ragazzino aveva già assalito e picchiato altre due volte il rivale, suo coetaneo, che però non aveva denunciato perché aveva timore

Ha assalito un ragazzo con calci e pugni, poi gli ha dato una coltellata in petto. È accaduto a Polignano a Mare (Bari), dove un 15enne ha messo in atto la sua vendetta nei confronti di un suo coetaneo rivale in amore che, reagendo dopo essere stato assalito già due volte, lo aveva sfregiato in viso dopo un litigio. Dopo aver accoltellato il coetaneo, il 15enne, arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio, si vantava sui social di quanto occorso.

Sul web il ragazzo raccontava ironizzando sul fatto che dopo aver accoltellato il coetaneo ci fosse ancora sangue sull’asfalto ed emulava uno sgozzamento. Ora il 15enne è nel carcere minorile, ma era già noto alle forze dell’ordine per episodi del genere. La vittima non aveva sporto denuncia per le aggressioni subite, poiché era spaventata. Dopo quanto accaduto, però, sono emersi gli episodi precedenti.

La prima aggressione è avvenuta il 20 novembre scorso, quando il 15enne, di Monopoli, gli aveva ordinato di chiudere la sua storia con la fidanzata, dandogli calci e pugni e minacciandolo che lo avrebbe ucciso se non avesse fatto come gli aveva intimato. La seconda, invece, sempre a Monopoli, dove la vittima si era recata per incontrare di nuovo la fidanzata e il 15enne l’ha picchiato ancora una volta. Ma quella volta, il ragazzo ha reagito colpendo il suo assalitore con una bottiglia di vetro che gli ha causato un taglio sul viso.

Ecco perché, il giorno dopo, per vendicarsi, il 15enne si è recato a Polignano a Mare, con un coltello a serramanico e dopo aver visto il ragazzo su una panchina con la sua ragazza, lo ha trafitto all’altezza dello sterno. Il ragazzo, tuttavia, è riuscito a proteggersi istintivamente col braccio, riportando una lesione ma evitando che fossero intaccati gli organi vitali. La vittima è finita in ospedale e i medici lo hanno operato, poi dimesso.

Per gli inquirenti, la pericolosità del 15enne, che viene da un contesto familiare alquanto problematico, era evidente anche dal suo profilo pubblico Instagram dove, tra le altre cose, postava immagini con uno sfondo rosso sangue che mostravano un soggetto armato di coltello. Inoltre, mostrava orgoglioso lo sfregio sul viso causatogli dalla vittima, dicendo:«Meglio un taglio che un buco».