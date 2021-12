Picchiata e stuprata una studentessa di 23 anni, fermato un uomo

Una studentessa straniera che si trova in Italia per finire il suo Erasmus è stata picchiata e stuprata da un uomo mentre ritornava a casa.

Stava parcheggiando per strada a Sassari quando d’improvviso è stata prima bloccata e picchiata brutalmente da un uomo apparso dal nulla, che l’ha poi trascinata in un parcheggio per violentarla. La vittima è una studentessa straniera di 23 anni che si trova nella città in Erasmus, e questo indegno episodio di violenza è accaduto nella serata di venerdì, mentre la giovane stava rientrando a casa. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano locale “La Nuova Sardegna”, che racconta anche come sia stata la stessa donna a chiamare i soccorsi. Arrivati sul luogo, gli operatori del 118 si sono trovati davanti una scelta molto forte: la ragazza infatti riportava contusioni in tante parti del corpo, e i suoi indumenti erano strappati in molte parti. Ritrovata in stato di shock è stata immediatamente portata in ospedale.

Leggi anche: Confalonieri, l’incubo raccontato dalla vittima: “Violentata davanti la mia bimba”

Leggi anche: Covid, Bassetti: “Omicron variante più umana, c’è un pezzo del raffreddore”

Subito dopo sul luogo è arrivata anche una pattuglia della polizia locale, e gli inquirenti hanno subito passato a setaccio le telecamere della zona. E da quanto si apprende ci sarebbe già un sospettato: un uomo sarebbe infatti stato fermato con l’accusa di stupro e violenza sulla studentessa.