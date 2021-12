Covid, Biden verso stretta sugli ingressi negli Usa: test per tutti i viaggiatori

Covid, il presidente Biden sta andando verso la stretta sugli ingressi negli Usa, disponendo test per tutti i viaggiatori.

L’amministrazione Biden sta preparando una nuova stretta sugli ingressi negli Stati Uniti, imponendo a tutti i viaggiatori, anche agli americani che rientrano, test Covid per limitare la potenziale diffusione della variante Omicron.

Usa, Biden nuove misure per i viaggiatori: tamponi negativi e quarantena

Secondo le nuove misure, che Joe Biden annuncerà domani, per entrare negli Stati Uniti tutti, anche i vaccinati, dovranno presentare i risultati di un tampone negativo effettuato 24 ore prima della partenza.

Si stanno valutando anche misure aggiuntive, come quella di imporre anche un secondo tampone 3-5 giorni dopo l’arrivo. E soprattutto la controversa proposta di imporre a tutti i viaggiatori, compresi i cittadini americani, una quarantena di una settimana anche in caso di test negativo al rientro. Si sta anche pensando di imporre multe in caso di violazioni di queste misure.

La misura dei due test è contenuta in una raccomandazione dei Cdc che ora è al vaglio della Casa Bianca e del dipartimento di Sanità, mentre quella della quarantena non è attualmente nella bozza ma potrebbe essere aggiunta, sottolineano fonti al Washington Post. Lo scorso 8 novembre gli Stati Uniti hanno riaperto, dopo un anno e mezzo, le frontiere ai viaggiatori internazionali vaccinati.