Intravedere la salvezza | Il Vangelo di oggi Domenica 5 Dicembre 2021

È nel cuore che tutto cambia ed è lì che possiamo intravedere, tutti, la salvezza che Gesù è venuto a darci, che sta a noi accogliere.

Liturgia di oggi Domenica 5 Dicembre 2021

II DOMENICA DI AVVENTO – ANNO C

Popolo di Sion, il Signore verrà a salvare i popoli

e farà udire la sua voce maestosa

nella letizia del vostro cuore. (Cf. Is 30,19.30)

Prima Lettura

Dio mostrerà il suo splendore a ogni creatura.

Dal libro del profeta Baruc

Bar 5,1-9

Deponi, o Gerusalemme,

la veste del lutto e dell’afflizione,

rivèstiti dello splendore della gloria

che ti viene da Dio per sempre.

Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio,

metti sul tuo capo il diadema di gloria dell’Eterno,

perché Dio mostrerà il tuo splendore

a ogni creatura sotto il cielo.

Sarai chiamata da Dio per sempre:

«Pace di giustizia» e «Gloria di pietà».

Sorgi, o Gerusalemme, sta’ in piedi sull’altura

e guarda verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti,

dal tramonto del sole fino al suo sorgere,

alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio.

Si sono allontanati da te a piedi,

incalzati dai nemici;

ora Dio te li riconduce

in trionfo come sopra un trono regale.

Poiché Dio ha deciso di spianare

ogni alta montagna e le rupi perenni,

di colmare le valli livellando il terreno,

perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio.

Anche le selve e ogni albero odoroso

hanno fatto ombra a Israele per comando di Dio.

Perché Dio ricondurrà Israele con gioia

alla luce della sua gloria,

con la misericordia e la giustizia

che vengono da lui.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 125 (126)

R. Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,

ci sembrava di sognare.

Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,

la nostra lingua di gioia. R.

Allora si diceva tra le genti:

«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».

Grandi cose ha fatto il Signore per noi:

eravamo pieni di gioia. R.

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,

come i torrenti del Negheb.

Chi semina nelle lacrime

mieterà nella gioia. R.

Nell’andare, se ne va piangendo,

portando la semente da gettare,

ma nel tornare, viene con gioia,

portando i suoi covoni. R.

Seconda Lettura

Siate integri e irreprensibili per il giorno di Cristo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési

Fil 1,4-6.8-11

Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest’opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù.

Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi nell’amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio.

Parola di Dio.

Il Vangelo di oggi Domenica 5 Dicembre 2021

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 3,1-6

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto.

Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa:

«Voce di uno che grida nel deserto:

Preparate la via del Signore,

raddrizzate i suoi sentieri!

Ogni burrone sarà riempito,

ogni monte e ogni colle sarà abbassato;

le vie tortuose diverranno diritte

e quelle impervie, spianate.

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».

Parola del Signore.

Intravedere la salvezza | Il commento al Vangelo di oggi Domenica 5 Dicembre 2021

Giovanni Battista fu scelto da Dio per preparargli la strada, e su di lui scese lo Spirito Santo con potenza, per annunciare la venuta di Gesù.

Cosa fa Giovanni? Va “predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati”. Riconcilia quindi l’uomo con Dio. Infatti, prima dell’incontro del nostro cuore con Gesù, occorre che esso si riconcili a lui, o che si renda conto del bisogno di farlo.

Il commento al Vangelo di ieri:

Però non è semplice questo compito, tanto che Giovanni si definisce “Voce di uno che grida nel deserto”. Giovanni parla poi del cuore che ha bisogno di essere ricondotto a Dio affinché il sentiero che ci porta a lui, e che porta lui a noi, sia più diritto.

Ci fa coraggio, perché ci dice che Dio riempirà i nostri vuoti dopo averlo incontrato (“ogni burrone sarà riempito”) e che umilierà la superbia di chi si esalta (“ogni monte e ogni colle sarà abbassato”). All’incontro con lui, insomma, tutto si sistema. Ma in che modo? Dove avviene questo cambiamento, in particolare? Avviene proprio nel nostro cuore. Le situazioni esterne possono rimanere le stesse, la nostra vita dopo l’incontro con Gesù continuerà a non essere tutta rose e fiori. Ma è nel cuore che tutto cambia, è lì che nasce la luce, ed è lì che potremo intravedere tutti la salvezza che Gesù è venuto a darci, che sta a noi accogliere.