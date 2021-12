Un cuore più degno | Il Vangelo oggi Sabato 4 Novembre 2021

In questo periodo di rinascita viva di Gesù in noi, riscopriamo misericordia e amore, così da accoglierlo in un cuore più degno.

Liturgia di oggi Sabato 4 Novembre 2021

SABATO DELLA I SETTIMANA DI AVVENTO

Vieni e fa’ risplendere il tuo volto su di noi,

o Signore, che siedi nei cieli, e noi saremo salvi. (Cf. Sal 79,4.2)

Prima Lettura

A un tuo grido di supplica il Signore ti farà grazia.

Dal libro del profeta Isaìa

Is 30,19-21.23-26

Popolo di Sion, che abiti a Gerusalemme,

tu non dovrai più piangere.

A un tuo grido di supplica [il Signore] ti farà grazia;

appena udrà, ti darà risposta.

Anche se il Signore ti darà il pane dell’afflizione

e l’acqua della tribolazione,

non si terrà più nascosto il tuo maestro;

i tuoi occhi vedranno il tuo maestro,

i tuoi orecchi sentiranno questa parola dietro di te:

«Questa è la strada, percorretela»,

caso mai andiate a destra o a sinistra.

Allora egli concederà la pioggia per il seme

che avrai seminato nel terreno,

e anche il pane, prodotto della terra, sarà abbondante e sostanzioso;

in quel giorno il tuo bestiame pascolerà su un vasto prato.

I buoi e gli asini che lavorano la terra

mangeranno biada saporita,

ventilata con la pala e con il vaglio.

Su ogni monte e su ogni colle elevato

scorreranno canali e torrenti d’acqua

nel giorno della grande strage,

quando cadranno le torri.

La luce della luna sarà come la luce del sole

e la luce del sole sarà sette volte di più,

come la luce di sette giorni,

quando il Signore curerà la piaga del suo popolo

e guarirà le lividure prodotte dalle sue percosse.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 146 (147)

R. Beati coloro che aspettano il Signore.

È bello cantare inni al nostro Dio,

è dolce innalzare la lode.

Il Signore ricostruisce Gerusalemme,

raduna i dispersi d’Israele. R.

Risana i cuori affranti

e fascia le loro ferite.

Egli conta il numero delle stelle

e chiama ciascuna per nome. R.

Grande è il Signore nostro,

grande nella sua potenza;

la sua sapienza non si può calcolare.

Il Signore sostiene i poveri,

ma abbassa fino a terra i malvagi. R.

Il Vangelo oggi Sabato 4 Novembre 2021

Vedendo le folle, ne sentì compassione.

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 9,35 – 10,1.6-8

In quel tempo, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!».

Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. E li inviò ordinando loro: «Rivolgetevi alle pecore perdute della casa d’Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date».

Parola del Signore.

Un cuore più degno | Il commento al Vangelo oggi Sabato 4 Novembre 2021

Tutto ciò che ci dà Gesù, tutti i nostri doni e le nostre capacità, sono gratuiti e sta a noi amministrarli, sapendo donare altrettanto gratuitamente e in modo disinteressato.

Gesù non fa niente per niente però, nel senso che i doni che ci dà non sono solo per noi, ma sono da mettere a disposizione degli altri e del suo Regno.

Parlando di tutto questo, non si deve pensare solo alle proprie disponibilità economiche, che comunque è bene saper amministrare senza darsi a bagordi inutili e senza dimenticarsi di chi è nel bisogno.

Si parla anche dei nostri talenti e delle nostre capacità interiori o “spirituali”. Gesù dà ai suoi discepoli, tramite il suo Santo Spirito, di poter guarire i malati, scacciare i demoni… E noi? Dovremmo sentirci esentati, “a posto”?

Ognuno di noi può fare tanto, perché esistono tante opere di carità, e la Chiesa ne indica alcune in particolare, come “corporali” e anche “spirituali”.

Le opere di Misericordia Spirituale sono: Consigliare i dubbiosi, Insegnare agli ignoranti, Ammonire i peccatori, Consolare gli afflitti, Perdonare le offese, Sopportare pazientemente le persone moleste, Pregare Dio per i vivi e per i morti.

Le opere di Misericordia Corporale invece sono: Dar da mangiare agli affamati, Dar da bere agli assetati, Vestire gli ignudi, Alloggiare i pellegrini, Visitare gli infermi, Visitare i carcerati, Seppellire i morti.

In quali ci riconosciamo meglio? In quali possiamo migliorare, invece? Dio gradisce molto che noi siamo in questo senso caritatevoli e misericordiosi, lui che per primo ci ha dato l’esempio e che ci dà, ogni giorno, a chi più e a chi meno, la possibilità di esserlo.

In questo Avvento, periodo di rinascita viva e vera della presenza di Gesù nel nostro cuore, siamo chiamati a riscoprire la sua misericordia e amore per noi, ma anche che noi potremmo darne di più a chi ci è intorno, così da somigliargli un po’ di più e accoglierlo in un cuore più degno di Lui.