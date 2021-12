Meteo OGGI sabato 4 Dicembre | coperto al nord

Nella giornata di OGGI sabato e previsioni meteo del 4 dicembre. Al nord coperture con rovesci al mattino. Al centro addensamenti e piogge consistenti. Al sud nubi con schiarimenti pomeridiani. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 4 Dicembre.

Nord:

Al mattino molte nubi su arco alpino occidentale con fenomeni sparsi, nevosi a quote superiori ai 700 metri. Velature estese sulle altre aree, più spesse sulle rimanenti zone alpine e su quelle prealpine e nebbia in banchi sulle aree pianeggianti. A partire dalla mattinata é atteso un aumento della copertura nuvolosa sulle aree pianeggianti in successiva estensione ai rilievi del triveneto dove a fine giornata saranno possibili deboli nevicate a quote intorno ai 300 metri oltre che sulle aree appenniniche dell’Emilia-romagna ma con quota neve oltre i 1000 metri.

Centro e Sardegna:

Mattinata all’insegna del cielo sereno o al più velato. Seguirà un aumento della nuvolosità , in particolare su Toscana e Sardegna nel corso del pomeriggio con deboli piovaschi sull’isola e fenomeni più consistenti sulla parte settentrionale della Toscana. In serata le precipitazioni riguarderanno anche Lazio e parzialmente Umbria ed aree appenniniche abruzzesi con quota neve oltre i 1700 metri.

Sud e Sicilia:

Residui fenomeni al mattino su Calabria e Sicilia, bel tempo sulle restanti aree. Ma sud con nubi in aumento sui settori tirrenici e con precipitazioni che interesseranno Campania, Molise occidentale e settori tirrenici di Basilicata e Calabria nonché, in modo più blando, la Sicilia occidentale.

Temperature:

Minime in rialzo su Valle d’aosta, stazionarie sulla Sardegna ed in calo sul resto della penisola. Massime in aumento su arco alpino, Sardegna e Sicilia occidentale; stazionarie su Marche ed Abruzzo ed in generale flessione altrove.

Venti:

Deboli variabili al nord; moderati localmente forti dai quadranti occidentali sul resto della penisola.

Mari:

Da molto mossi ad agitati canale di Sardegna, stretto di Sicilia e ionio; da mossi a molto mossi i restanti bacini.