Meteo OGGI domenica 5 Dicembre | nuvole con piogge

Nella giornata di OGGI domenica e previsioni meteo del 5 dicembre. Al nord rovesci al mattino con ridimensionamenti. Al centro addensamenti sparsi. Al sud nubi con piogge ma possibili miglioramenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 5 Dicembre.

Nord:

Nubi e fenomeni al nord est con qualche fenomeno associato, anche nevoso con quota neve intorno ai 300 metri. Prevalenza di spazi soleggiati sul restante settentrione. In serata schiarite anche sul triveneto.

Centro e Sardegna:

Nuvolosità diffusa sulle aree appenniniche ed a carattere sparso sulle restanti aree con precipitazioni associate in particolare a ridosso dei rilievi. Dal pomeriggio parziale attenuazione della nuvolosità sulle regioni adriatiche con qualche parziale schiarita ma comunque in un contesto asciutto mentre è atteso un moderato peggioramento sul settore tirrenico.

Sud e Sicilia:

Molte nubi ovunque ma con diffusa instabilità in particolare sulle regioni tirreniche con persistenza delle precipitazioni lungo il settore costiero e che localmente assumeranno un carattere intenso. Dal pomeriggio cessazione dei fenomeni sulle rimanenti regioni.

Temperature:

Minime in calo sulle aree alpine occidentali e Puglia meridionale; stazionarie in valpadana ed in generale aumento sul resto del paese. Massime in calo su arco alpino e Sardegna; stazionarie su valpadana e Sicilia; in generale aumento altrove.

Venti:

Deboli variabili al nord; moderati localmente forti dai quadranti occidentali sul resto della penisola con rinforzi di burrasca al mattino su Sardegna e Toscana.

Mari:

Da molto mossi ad agitati i mari intorno alla Sardegna e tirreno meridionale; da mossi a molto mossi gli altri mari.