Terrore sulla linea Milano-Varese: stuprate due ragazze sullo stesso treno

Le hanno portate entrambe, in stato di shock, in ospedale per medicarle e per i referti del caso. Ecco cos’è successo

La polizia di Varese e la Polfer stanno investigando su due episodi di stupro perpetrati venerdì sera da due uomini, ai danni di due ragazze, su un treno della linea Milano-Varese e in stazione a Vedano-Olona (Varese). La prima ragazza, dopo l’aggressione, è riuscita a scappare dal treno, salvandosi. La seconda, invece, è stata stuprata.

Leggi anche:—>Spingono un 28enne giù dal balcone dopo un litigio

Le due ragazze sono state trasportate in ospedale, scioccate, per medicazioni e referti. Gli investigatori stanno esaminando testimonianze e immagini estrapolate dalle telecamere di video sorveglianza.