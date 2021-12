Spingono un 28enne giù dal balcone dopo un litigio

L’uomo si era recato nell’appartamento con una donna, forse per acquistare droga. Due persone fermate per tentato omicidio

Hanno spinto un giovane di 28 anni dal balcone in seguito a un litigio per problemi droga. È quanto accaduto ad Alzano Lombardo (Bergamo), all’alba. Il giovane ha fatto un volo di 4 metri ed è rimasto ferito per strada. A spingerlo sarebbero stati un 18enne e un 30enne, entrambi fermati dai carabinieri per tentato omicidio.

Dalla ricostruzione dei militari è emerso che la vittima, un marocchino 28enne, si era recato nell’appartamento con una donna, forse per acquistare droga. Arrivati nella casa, i due sarebbero rimasti coinvolti in un brutto litigio con altri tre uomini stranieri. che erano lì presenti.

Durante la lite, due dei tre uomini che si trovavano lì, dopo aver minacciato il 28enne, lo avrebbero lanciato dal balcone. Il giovane ha riportato serissime lesioni al braccio sinistro, ingessato, e una prognosi di 30 giorni.

L’aggressore 18enne, marocchino, con precedenti, è stato rintracciato e arrestato nei pressi del luogo in cui è occorso il tentato omicidio. Il secondo, invece, 30 anni, marocchino, ha provato a scappare con la sua auto.

Ma la fuga è durata poco, perché i carabinieri, ieri sera tardi, lo hanno trovato e fermato dentro una casa a Bonate Sopra, e lo hanno fermato in quanto sospettato di omicidio. Ora i due si trovano nel carcere di Bergamo.