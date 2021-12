Nel 2014, il giovane aveva raccontato in televisione la sua esperienza in carcere. Ecco che cosa è successo

Adrian Pascu, 30 anni, è morto ieri a Roma, ucciso a colpi di pistola in un edificio di via Francesco Maria Greco, in una zona periferica. Pascu era già noto alle forze dell’ordine, lo hanno trovato nell’androne di un edificio, vicino all’ascensore. La polizia sta indagando sulla sua morte. Lo hanno trovato verso le 8, riverso a terra in una pozza di sangue, accanto al vano ascensore, il che dà l’idea che l’uomo stesse per entrarci. Sul pavimento, polizia e carabinieri hanno rinvenuto tre proiettili.

A trovare il cadavere, il postino, che ha visto il giovane a terra e ha chiamato la polizia. Chi l’ha ucciso, lo ha colpito con due proiettili all’addome e uno al fianco. Nessuno dei condomini si sarebbe accorto degli spari. Gli inquirenti non escludono che l’agguato sia occorso verso le 6:30. Forse l’assassino ha usato un silenziatore e quindi l’allerta è scattata solo quando il postino lo ha trovato nell’edificio.

Nelle ultime ore, la polizia sta interrogando conoscenti, amici del giovane e altri condomini dell’edificio in cui hanno ucciso il 30enne. Gli agenti stanno cercando di scavare nella vita del giovane per capire se di recente abbia avuto problemi con qualcuno e ricostruire cosa sia accaduto ieri.

La procura di Roma ha aperto un’inchiesta per delitto. Adrian Pascu, che aveva precedenti penali, era stato ospite, nel 2014, della trasmissione tv “Siamo noi” di Tv2000. In quel contesto il giovane, arrivato nel nostro Paese senza genitori a 13 anni, aveva raccontato la sua esperienza in carcere.

«Sono arrivato a fare il ladro perché avevo conosciuto un gruppo di connazionali che mi portarono sulla cattiva strada», aveva raccontato in trasmissione.