Coppia di anziani trovata morta in casa: nuovo caso di omicidio-suicidio

Una coppia di anziani coniugi è stata trovata priva di vita stamani nella abitazione dove viveva a Prato, in via Filizi. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori si tratta di un omicidio-suicidio.

L’uomo, 72 anni, pratese, avrebbe sparato alla moglie di 76 con un fucile da caccia per poi rivolgere l’arma contro di sè e togliersi la vita. Sul posto intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.

LEGGI ANCHE > Adrian assassinato a colpi di arma da fuoco nell’androne di un edificio

La scoperta dei due cadaveri è stata fatta poco prima delle 8 dai vigili del fuoco, entrati nell’abitazione di via Filzi dopo l’allarme lanciato da familiari della 76enne: erano preoccupati perchè, prima cercandola al telefono poi recandosi stamani alla casa di via Filzi, non riuscivano ad avere risposte dalla donna. Il decesso risalirebbe a ieri, forse a dopo pranzo. La coppia sarebbe stata trovata in cucina, con la tv accesa, la donna seduta su una sedia, l’uomo a terra al suo fianco e con accanto il fucile.