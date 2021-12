Lutto cittadino per Manuel, morto a soli 17 anni in un incidente

Il ragazzo è deceduto a seguito di un violento incidente col il suo scooter a Ischia. Oggi si sono svolti i funerali

Un momento per dire addio a Manuel Calise, il 17enne deceduto in un incidente stradale la notte del 1 dicembre. Oggi è stato dichiarato il lutto cittadino nei 6 comuni dell’isola di Ischia, nella mattinata si sono tenuti i funerali del ragazzo mentre nei giorni scorsi si sono tenute numerose iniziative da parte dei compagni di scuola e degli amici per ricordarlo.

Manuel è morto sulla litoranea tra i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno a seguito del violento scontro tra lo scooter del giovane e un’auto guidata da un 22enne. Questo ha subito solo lievi ferite ed è attualmente denunciato per omicidio stradale, mentre la vittima è finita sulla scogliera. La salma a ricevuto l’autopsia negli scorsi giorni, dopo è stata restituita ai familiari per le onoranze funebri.