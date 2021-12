Bollettino coronavirus 6 dicembre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 6 dicembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 6 dicembre. L’aggiornamento completo dopo le 17.

Le Regioni

In Veneto 1.709 nuovi positivi e 2 decessi

Come ogni lunedì cala il numero dei contagi dei contagi Covid in Veneto: il bollettino della regione, aggiornato alle ore 8 di oggi, registra 1.709 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, dopo giorni con oltre i 3.000 la scorsa settimana. Un dimezzamento dei numeri al minor numero di tamponi la domenica. Si registrano anche 2 nuovi decessi. Il totale degli infetti dall’inizio della pandemia sale a 532.291, quello dei decessi a 12.005. Non si ferma la crescita invece dei ricoveri negli ospedali: nei reparti medici sono 700 malati Covid (+ 44). Un ricoverato in meno invece rispetto a ieri nelle terapie intensive, 122. La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Treviso (474), seguita da Venezia (377), Padova (235), Vicenza (234), Rovigo (170), Verona (143), Belluno (61). Continuano intanto a pieno ritmo anche nel weekend: sono state 33.245 le dosi somministrate ieri, di cui 2.297 prime dosi. In totale la popolazione residente vaccinata è salita a quota 3.684.650 (75,9%), con una dose il 77,4%. Con riferimento alla popolazione vaccinabile, invece, è l’84,2% ad aver ricevuto le due dosi.

In Emilia-Romagna quasi 1.400 nuovi casi e nove morti

Sono quasi 1.400 i nuovi casi di positività individuati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, dove si registrano anche nove morti. Sulla base di circa 21mila tamponi, i nuovi casi sono infatti 1.396, 591 dei quali asintomatici e con un’età media di di 39 anni. Prosegue la crescita dei casi attivi che hanno superato quota 26mila, con il 96,7% di loro in isolamento domiciliare. Calano di quattro rispetto a ieri i ricoverati in terapia intensiva (sono 75), mentre aumentano negli altri reparti Covid, dove sono 781 (+53). I morti hanno tutti più di 70 anni e sono tre in provincia di Bologna, due in quella di Ferrara, uno nel Parmense, nel Modenese, nel Forlivese e Rimini. In termini assoluti, la provincia con il numero più alto di contagi è quella di Bologna (286, 63 dei quali nell’Imolese) seguita da Modena (259) e Rimini (215)

In Friuli Venezia Giulia 388 nuovi casi e 6 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.303 tamponi molecolari sono stati rilevati 347 nuovi contagi con una percentuale di positività del 10,51%. Sono inoltre 6.652 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 41 casi (0,62%). Lo comunica il vicegovernatore della Regione Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi, evidenziando che la fascia di maggior contagio risulta essere quella degli under 19 (26,5%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di sei persone: una donna di 94 anni di Trieste deceduta in una Rsa; un uomo di 92 anni di San Quirino deceduto in ospedale; una donna di 91 anni di Muggia deceduta in una Rsa, un uomo di 85 anni di San Dorligo della Valle deceduto in ospedale, un uomo di 77 anni di Trieste deceduto in ospedale e un uomo di 76 anni di Aviano deceduto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 29, mentre i pazienti in altri reparti sono 305. I decessi complessivamente ammontano a 4.024, con la seguente suddivisione territoriale: 934 a Trieste, 2.048 a Udine, 721 a Pordenone e 321 a Gorizia. I totalmente guariti sono 122.806, i clinicamente guariti 287, mentre le persone in isolamento risultano essere 7.701.

In Toscana 544 nuovi casi, 7 decessi

In Toscana sono 544 i nuovi casi Covid (515 confermati con tampone molecolare e 29 da test rapido antigenico), che portano a 305.269 il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 287.288 (94,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.000 tamponi molecolari e 8.517 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,7% è risultato positivo. Sono invece 4.490 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 12,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 10.551, +0,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 300 (1 in più rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 7 nuovi decessi: 5 uomini e 2 donne con un’età media di 82,3 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 544 nuovi positivi odierni è di 39 anni circa (28% ha meno di 20 anni, 17% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

In Abruzzo 89 nuovi casi e nessun decesso

Sono 89 (di età compresa tra 2 e 80 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 89.228. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2599. Lo comunica l’assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 81581 dimessi/guariti (+121 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5048 (-32 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 903 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Sono 120 i pazienti (+5 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 8 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 4920 (-38 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1199 tamponi molecolari (1597484 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 6126 test antigenici (1377669). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1,21 per cento. Del totale dei casi positivi, 22556 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+10 rispetto a ieri), 22506 in provincia di Chieti (invariato), 21086 in provincia di Pescara (+9), 22233 in provincia di Teramo (+83), 709 fuori regione (-3) e 138 (-10) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

In Sardegna 80 nuovi casi e due decessi

In Sardegna si registrano oggi 80 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 816 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4983 tamponi.Lo rende noto la Regione precisando che i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (due in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 82 (5 in più di ieri). 2.983 sono i casi di isolamento domiciliare ( 15 in meno di ieri). Si registrano due decessi: un uomo di 53 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari e un uomo di 61 anni, deceduto in provincia di Sassari, ma residente in Olanda.

In Valle d’Aosta 35 nuovi positivi e un decesso

In Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 35 nuovi casi di positività al Covid-19 ed è stato registrato un decesso. Le guarigioni sono 18. I contagiati attuali sono a 763, di cui 20 ricoverati all’ospedale Parini (uno in terapia intensiva). E’ quanto si legge nel bollettino della Regione Valle d’Aosta. Sono 481 le vittime dall’inizio della pandemia nella regione alpina.

In aggiornamento