Manifestanti no-Green Pass bloccano binari del treno con le catene

Sfiorata la tragedia, il conduttore ha rallentato quando ha visto un uomo con un bengala nelle vicinanze. Il treno sarebbe potuto deragliare

Manifestanti no Green Pass sempre più pericolosi. Questa mattina sui binari della linea Bardonecchia-Torino nei pressi del Comune di Meana, in Valsusa, sono state trovate delle catene con tanto di lucchetto per impedire il corretto il transito del treno. I dipendenti di Trenitalia in servizio si sono accorti del fatto prima che potesse accadere la tragedia e hanno dovuto bloccare il treno, tenendo per oltre un’ora i passeggeri sul mezzo fermo. Le forze dell’ordine indagano sui responsabili.

Secondo quanto affermato dal macchinista del treno, un uomo che agitava un bengala accesso è stato visto nelle vicinanze, il conduttore è dunque stato costretto a rallentare. Il responsabile è poi fuggito in compagnia di altre persone non ancora identificate. Accanto ai binari è stato trovato un lenzuolo con la scritta “No green pass, blocchiamo tutto“.