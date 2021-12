Trovato morto no vax a 47 anni. Era contrario al vaccino e, nonostante i sintomi del covid ha cacciato i sanitari giunti ad assisterlo.

Ieri sera è avvenuta la scoperta del corpo senza vita di Marco Grasso, no vax contagiato dal Covid e sintomatico. La chiamata dei soccorsi è partita dai vicini la sera del cinque dicembre. Il personale sanitario dell’autoambulanza del Suem è arrivato nella sua casa a Salboro, frazione di Padova, solo per scoprire che era troppo tardi.

Morto no vax, aveva rifiutato le cure del personale medico

Tuttavia ieri non era la prima volta che il personale medico si era dovuto recare in casa di Marco Grasso, in via Matteo Ronto. L’uomo era positivo al virus da tempo e manifestava già segni evidenti della malattia. Sempre i vicini avevano già chiamato il 118 non ricevendo risposta al campanello dell’abitazione.

Leggi anche: Una foto per i No-Vax: «Tutti i farmaci che paziente Covid deve assumere»

In quella circostanza, nonostante non si sentisse bene, l’uomo aveva cacciato il personale medico rifiutando, quindi, le cure. Ora la salma di Marco Grasso è a disposizione dei familiari e pare non sia prevista un’autopsia sul corpo. Secondo i medici la morte dell’uomo è da attribuire al Covid.