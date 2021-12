Sharon, violentata e uccisa a 18 mesi: ergastolo per il patrigno assassino

L’orrore perpetrato sulla piccola Sharon Barni sono valsi al suo omicida, Gabriel Robert Marincat, la condanna al carcere a vita

E’ arrivata, scontata, la condanna a Gabriel Robert Marincat: ergastolo per avere violentato e ucciso Sharon Barni, una bimba di soli 18 mesi, figlia della compagna con il quale conviveva. L’uomo 26enne era stato arrestato lo scorso 11 gennaio a Cabiate, in provincia di Como.

Respinte tutte le ipotesi della difesa di Marincat, per il tribunale non è stato un gesto impulsivo, ha picchiato la bambina selvaggiamente dopo averne abusato. Il reato è quindi quello di omicidio volontario e violenza carnale su minore, riconosciuto dalla Corte d’Assise di Como, aggravato dalla brutalità con il quale il suo assassino ha agito. Infatti, secondo l’autopsia, la bambina è stata seviziata per giorni prima del decesso.

L’OMICIDIO

L’11 gennaio 2021 Marincat si trovava da solo in casa con la piccolissima Sharon mentre la madre, compagna di lui, era fuori per lavoro. E’ stato lo stesso uomo a chiamare i soccorsi quando si è accorto che la bimba aveva smesso di respirare. Inizialmente aveva dichiarato che fosse caduta su una stufa mentre stavano giocando, ma i segni sul corpo della piccola evidenziavano l’orrore che era avvenuto.

Le numerose lesioni e le escoriazioni ritrovate sul corpo della vittima infatti “non sono compatibili con cadute accidentali e risalenti anche a periodi precedenti” era quanto dichiarato dagli investigatori. Alla fine l’omicida ha confessato, affermando di avere agito perché “nervoso“, ma ci sono voluti quattro mesi perché raccontasse anche l’orrore della violenza sessuale.