Licenziati durante la riunione su Zoom: in 900 rimangono senza lavoro

Assurda modalità di licenziamento di massa: si connettono in videoconferenza e il capo li licenzia tutti. Critiche all’azienda sui social

“Se siete in questa chiamata, fate parte dello sfortunato gruppo che verrà licenziato“. E’ stato comunicato così, durante la riunione in videoconferenza poco prima di Natale, la fine del rapporto lavorativo per gli oltre 900 dipendenti della azienda. Davanti a loro Vishal Garg, amministratore delegato della società di mutui statunitense Better.com che ha preferito farlo in questa modalità.

Garg, a giustificazione della brutale e inaspettata decisione di lasciare a casa i lavoratori, ha parlato dei presunti problemi legati alle prestazioni e alla scarsa produttività. “Questa è la seconda volta nella mia carriera che lo faccio e non vorrei farlo. L’ultima volta che è capitato, ho pianto“, ha aggiunto Garg durante la chiamata su Zoom.

“Dover licenziare qualcuno è devastante, soprattutto in questo periodo dell’anno“, ha poi detto il Cfo dell’azienda, Kevin Ryan, in una dichiarazione a Cnn Business, giustificando la drastica decisione della società con la necessità di adeguare la forza lavoro alle mutate condizioni del mercato.

Lo scorso maggio la dirigenza dell’azienda aveva manifestato la volontà di trasformarsi in una società pubblica. Per questo la scorsa settimana Better.com era stata destinataria di un finanziamento pubblico di ben 750 milioni di dollari. La notizia ha provocato molta indignazione sui tutti i social. Online si è diffusa la protesta per la decisione del tutto inaspettata da parte della dirigenza della società di mutui Better.com