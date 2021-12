Massimo Ferrero, i suoi inizi e la sua storia dal cinema alla Sampdoria

Chi è Massimo Ferrero? Una vita poliedrica in cui è stato imprenditore, produttore cinematografico, attore ed ex presidente della Sampdoria.

Massimo Ferrero, fermato questo 6 dicembre con l’accusa di bancarotta fraudolenta e ulteriori reati societari non connessi al calcio. L’imprenditore aveva azzardato un’iniziativa commerciale con la compagnia aerea Livingston ma la vicenda non si è conclusa bene per lui. In passato aveva avuto problemi anche per abusi edilizi riguardanti un attico ai Parioli. Massimo Ferrero è originario di Roma, quartiere testaccio, dove è nato nel 1951 (ora ha 70 anni). Suo padre era un tramviere “che si dedicava ai libri, ai francobolli, a tutto meno che al tram”, sua madre era “figlia di venditori ambulanti”. Ferrero raccontava che da piccolo voleva diventare un ballerino e che si manteneva facendo il “macellaretto, portavo la carne nelle case. Avevo un amico con una bicicletta con il portapacchi e un giorno gliel’ho rubata”.

Da quel momento – diceva – nasce la sua fortuna: “Una Fiat 1.100 comincia a suonarmi, pensavo fosse per la bicicletta e invece era l’aiuto regista di Blasetti che mi consigliava di andare a San Saba Palatino dove sceglievano delle comparse. C’erano solo ragazzini tutti cu-rati, ma Blasetti mi vede: “Sei capace di fischiare?”. “Dotto’ è il mestiere mio”. Dovevo fare un panettiere, fratello di Giovanna Ralli”. Da quel momento Massimo Ferrero fu l’ispettore di produzione dei maggiori registi d’Italia, per poi diventare produttore. Nel suo repertorio si possono trovare molte pellicole impegnate come “Mery per sempre” e “Ragazzi fuori”. Ci sono poi tante commedie all’italiana tra le quali “Mani di Velluto”, “L’anatra all’arancia” e molte opere di Tinto Brass. Lo soprannominarono “er Viperetta”, che Ferrero sostiene essere un soprannome affettuoso datogli da Monica Vitti. Si dice che fosse molto amico di Sylvester Stallone, l’attore protagonista di Rocky.

L’acquisto dei cinema e della Sampdoria

Massimo Ferrero possiede il cinema Adriano di Roma e gestisce altre 60 sale in Italia acquistate per una cifra molto bassa dal gruppo Cecchi Gori. Mediante la Farvem Real Estate S.r.l. acquisì, infatti, da Cinecittà Luce e dal tribunale, 60 sale cinematografiche, 11 delle quali del gruppo Safin Cinematografica S.p.A., in seguito al fallimento della Fin.Ma.Vi. S.p.A. controllata dal gruppo Cecchi Gori per cinquantanove milioni di €. Le sale erano state valutate circa 100 milioni all’inizio. Poi la decisione di ottenere la Sampdoria.

Il dodici giugno 2014 con la Vici S.r.l. rileva dalla San Quirico S.p.A. di Edoardo Garrone, a titolo gratuito, la Sampdoria, facendosi carico di circa quindici milioni di € di debiti. L’imprenditore, in ogni caso, non ha mai celato le sue simpatie per la Roma, al punto che in passato aveva cercato anche di comprarla, come anche la Salernitana. “Vengo dal nulla e ho comprato la Sampdoria perché dopo di lei c’è il nulla”.

Vita priva e vicende giudiziarie di Massimo Ferrero

Il suo primo matrimonio fu con Laura Sini, imprenditrice nel settore caseario. In merito si è detto che la donna avesse contribuito all’acquisto dei primi cinema ma Ferrero affermava “Non è vero che mi ha dato lei i soldi per comprare i primi cinema”. Dopo il divorzio con la prima moglie, l’uomo è ora impegnato con Manuela Ramunni. Ferrero ha 4 figli: Michela, Emma, Rocco e Vanessa (anch’essa arrestata). Tempi addietro l’imprenditore intraprese una avventura con la compagnia aere Livingston, specializzata nei viaggi verso i Caraibi. La cosa non andò bene e si creò un buco di 20 milioni di euro accompagnato dalle relative problematiche giudiziarie. La vicenda si concluse con una pena patteggiata di un anno e dieci mesi per bancarotta fraudolenta.

Successivamente, nel 2016, arrivò l’accusa di abusi edilizi relativi al suo attico ai Parioli a via Torquato Taramelli. L’immobile era stato posto sotto sequestro per ragioni fiscali e lui ricevette una condanna a 4 mesi di carcere. Ancora nel 2015 ci fu il caso della vendita di Obiang. Risultò in quel caso che oltre un milione di euro ricavati dalla vendita fossero stati distratti per fini privati di Ferrero.