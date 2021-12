Il messaggio della clinica ospedaliere dalla Bassa Sassonia a chi, ancora oggi, non crede nel Covid e nel vaccino contro il Coronavirus.

A pubblicare la foto sui social network è il Rottal-Inn Kliniken, ospedale della Bassa Sassonia, ormai «al collasso» come racconta il direttore della struttura, Bernard Hirtreiter. Foto diffusa per lanciare un messaggio a chi, ancora oggi, non crede nel Covid-19 e soprattutto nel vaccino contro il Coronavirus.

La foto shock

L’immagine riporta un tavolo ricco di medicinali, scatole di medicine e flaconi: un messaggio semplice e chiaro che il personale sanitario ha voluto lanciare ai «No-Vax». Nella didascalia che accompagna la foto, si legge: «Armi nella lotta contro il Covid-19. Questi farmaci, infusi e alimenti liquidi vengono somministrati a un paziente con Coronavirus, gravemente malato e ventilato nella nostra unità di terapia intensiva ogni giorno». «Il vaccino può proteggere da tutto questo» concludono.

La decisione di condividere lo scatto arriva anche dopo un periodo non facile che gli ospedali stanno attraversando in Germania. Le proteste dei «No-Vax» contro l’obbligo vaccinale, infatti, non si fermano e gli ospedali continuano ad essere presi d’assalto. «Un tale corteo di protesta con un raduno davanti ad una clinica con pazienti affetti da Coronavirus che stanno lottando per la propria vita in terapia intensiva è incomprensibile» tuona l’Ospedale.